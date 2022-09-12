П’ять автопригод за дві останніх доби трапилося на дорогах Тернопільщини

Впродовж 10 та 11 вересня слідчі Тернопільщини зареєстрували 5 дорожньо-транспортних пригод в яких тілесні ушкодження різного ступеня складності отримали восьмеро людей.

Десятого вересня близько 13:00 на вулиці Острозького у Тернополі в автопригоду потрапило два автомобілі та автобус. При виїзді слідчо-оперативної групи стало відомо, що водій Toyota Prado, виїжджаючи з стоянки, врізався у Ford. Після цього транспортні засоби за інерцією відкинуло на припаркований автобус. Усі кермувальники тверезі.

Не дотрималася безпечного інтервалу та дистанції й в’їхала в Nissan X-Trail, що рухався попереду, водійка BMW. Аварія трапилася у Тернополі. На щастя, травмованих немає. На винуватицю поліцейські склали адмінпротокол.

11 вересня о 15:15 на лінію “102” надійшло повідомлення від пасажирки автомобіля Renault Trafic про аварію. Слідчо-оперативна група, яка виїжджала на місце ДТП встановила, що на трасі Тернопіль-Львів-Рава-Руська, неподалік села Довжанка, водій Mercedes Atego 815 допустив зіткнення із Renault Trafic, що їхав попереду, а той, в свою чергу, зіткнувся з ще одним бусом марки Renault Master.

В результаті удару за меддопомогою звернулися водій та троє пасажирів Renault Trafic. У водіїв взяли зразки крові для перевірки на вміст алкоголю.

Того ж дня про чергову аварію повідомив й житель Підволочищини. Чоловік заявив, що він послизнувся та потрапив ногою під сусідський мотоблок з причепом. Від госпіталізації заявник відмовився, а місцеперебування водія встановлюють поліцейські.

В ніч з 11 на 12 вересня на дорозі Доманово-Ковель-Чернівці-Тереблече, неподалік села Кобиловолоки, водій автомобіля ВАЗ при виїзді з другорядної дороги на головну не пропустив та врізався в VW Caddy. І кермувальнику, і пасажирці ВАЗу надавали меддопомогу.

Причини усіх автопригод встановлюють працівники поліції.