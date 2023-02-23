1 березня на території Тернопільської громади розпочинається двомісячник благоустрою

З 01 березня та до 01 травня на території Тернопільської міської територіальної громади проходитиме двомісячник благоустрою. Відповідне рішення прийняли на черговому засіданні виконавчого комітету.

З метою наведення належного санітарного стану на території громади під час двомісячника благоустрою буде проведено ряд заходів з впорядкування прибудинкових територій, ремонт та фарбування обладнання на спортивних і дитячих майданчиках, прибирання підвалів, горищ у багатоквартирних будинках, ремонт і фарбування лавок, висадження нових зелених насаджень, ліквідація написів «графіті» на фасадах житлових будинків та огорожах.

Заплановано провести також ремонти водостічних систем, сходових маршів до під’їздів, а також відновлення покриття майданчиків перед входами у будинки та на контейнерних майданчиках.

Загалом, до виконання робіт із санітарного очищення та озеленення території Тернополя та населених пунктів, які входять до складу громади, будуть залучені підприємства, які обслуговують житловий фонд міста, комунальні підприємства, ОСББ, управителі будинків, суб’єкти господарювання, навчальні заклади, заклади охорони здоров’я та небайдужі жителі громади.

Також під час двомісячника благоустрою буде проведено традиційні загальноміські толоки.