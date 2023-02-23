Чи дотримуються вимог законодавства України тимчасові орендатори споруд Почаївської Свято-Успенської лаври?

22 лютого 2023 року відбулося перше засідання тимчасової комісії Громадської ради при Тернопільській обласній військовій адміністрації (ТОВА) з питань дотримання законодавства України тимчасовими орендаторами майна і споруд Почаївської Свято-Успенської лаври.

У роботі комісії взяли участь: заступник начальника Тернопільської обласної військової адміністрації (ТОВА) Віктор Устенко, начальник Управління інформаційної політики та комунікацій з громадськістю ТОВА Ганна Василенко, заступник начальника департаменту культури та туризму ТОВА Ігор Кульчицький, начальник Департаменту архітектури, містобудування, житлово-комунального господарства та енергозбереження ТОВА Володимир Харченко, представник греко-католицької єпархії отець Віталій Козак, головний спеціаліст Управління інформаційної політики та комунікацій з громадськістю ТОВА Мар’ян Когут.

Учасниками було розглянуто питання порядку денного:

1. Про організаційно-правове забезпечення діяльності комісії (інформації голови комісії Романа Горбатюка, секретаря комісії Володимира Вороніна).

2. Про розподіл обов’язків між членами комісії (інформація Романа Горбатюка).

3. Про затвердження програми (дорожньої карти) роботи тимчасової комісії (інформація Володимира Вороніна).

4. Різне (інформації членів комісії, запрошених).

Учасники засідання детально обговорили документи, що регламентують законодавчі процедури укладання, виконання та розірвання договору оренди майна і споруд тимчасовими орендаторами Почаївської Свято-Успенської лаври – представниками УПЦ (МП). Виявлено грубі порушення чинного законодавства, які потребують експертного дослідження та правової оцінки.

Відзначено, що Громадською радою були надіслані листи до Кабінету Міністрів України, Міністерства юстиції України і Міністерства культури та інформаційної політики України. Отримані відповіді та правові пропозиції будуть враховані у роботі комісії.

Між учасниками зібрання відбувся активний обмін думками. Прийнято рішення стосовно реалізації пропозицій, висловлених членами комісії Іваном Іскерським, Романом Марценишиним, отцем Миколою Зінкевичем, а також запрошеними фахівцями органу виконавчої влади, представником греко-католицької єпархії о. Віталієм Козаком.