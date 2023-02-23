11:24 | 23.02.2023
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На Бучаччині кооператив «Домашня ягода» розпочинає заготівлю хрону

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Cільськогосподарський кооператив «Домашня ягода» планує розпочати заготівлю хрону у приймальних пунктах.
 
Орієнтовна ціна 13-14 грн.
 
Вимоги:
– товщина (орієнтовно палець), довжина від 5-7 см, без вусиків і гички (старого чи молодого листя).
– має бути почищений від землі (не митий).
– прийматися буде у сітках, які будуть у приймальників.
 
– Заготівлю будемо проводити орієнтовно раз в тиждень, про що додатково напишемо. Хрін, така культура, що постоїть, тому у кого є нагоду, може розпочинати, – зазначають в кооперативі.  
 
Довідка за телефоном: 0970387833.

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