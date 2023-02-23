На Бучаччині кооператив «Домашня ягода» розпочинає заготівлю хрону

Cільськогосподарський кооператив «Домашня ягода» планує розпочати заготівлю хрону у приймальних пунктах.

Орієнтовна ціна 13-14 грн.

Вимоги:

– товщина (орієнтовно палець), довжина від 5-7 см, без вусиків і гички (старого чи молодого листя).

– має бути почищений від землі (не митий).

– прийматися буде у сітках, які будуть у приймальників.

– Заготівлю будемо проводити орієнтовно раз в тиждень, про що додатково напишемо. Хрін, така культура, що постоїть, тому у кого є нагоду, може розпочинати, – зазначають в кооперативі.

Довідка за телефоном: 0970387833.