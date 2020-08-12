12 серпня в області із 587 досліджень підтверджено 40 випадків зараження COVID-19

Станом на 12 серпня 2020 року в Тернопільській області за результатами досліджень методом ПЛР – у 3414 випадках діагноз лабораторно підтверджений (3123 випадки – дорослі, 291 випадок – діти), з них 44 летальних. Видужало 2264 особи.

В ДУ «Тернопільський ОЛЦ МОЗ України» проводиться тестування біоматеріалу методом ІФА контингентів груп ризику. Всього проведено досліджень 2645, з яких 1146 досліджень на наявність антитіла класу Ig М до вірусу SARS-CoV-2, у 52 осіб виявлені позитивні результати (вказують на гострий перебіг хвороби) і 1499 досліджень на наявність антитіла класу Ig G до вірусу SARS-CoV-2, у 81 особи виявлені позитивні результати (вказують на наявність імунітету).

Загалом випадки підтверджено:

– м. Тернопіль – 935 (350 одужало, 3 летальних, 582 продовжують хворіти);

– Бережанський район – 132 (80 одужало, 2 летальних, 50 продовжують хворіти);

– Борщівський район – 29 (20 одужало, 9 продовжують хворіти);

– Бучацький район – 142 (108 одужало, 2 летальних, 32 продовжують хворіти);

– Гусятинський район – 110 (71 одужало, 39 продовжують хворіти);

– Заліщицький район – 78 (62 одужало, 6 летальних, з яких 1 жителька Чернівецької обл., яка перебувала на лікуванні в ЦРЛ, 10 продовжують хворіти);

– Збаразький район – 177 (129 одужало, 2 летальний, 46 продовжують хворіти);

– Зборівський район – 38 (28 одужало, 10 продовжують хворіти);

– Козівський район – 82 (70 одужало, 1 летальний, 11 продовжують хворіти);

– Кременецький район – 452 (430 одужало, 8 летальних, 14 продовжують хворіти);

– Лановецький район – 130 (118 одужало, 12 продовжують хворіти);

– Монастириський район – 263 (232 одужало, 5 летальних, 26 продовжують хворіти);

– Підволочиський район – 41 (25 одужало, 16 продовжують хворіти);

– Підгаєцький район – 11 (6 одужало, 2 летальних, 3 продовжують хворіти);

– Теребовлянський район – 64 (40 одужало, 24 продовжують хворіти);

– Тернопільський район – 262 (173 одужало, 3 летальних, 86 продовжують хворіти);

– Чортківський район – 239 (121 одужало, 118 продовжують хворіти);

– Шумський район – 229 (201 одужало, 10 летальних, 18 продовжують хворіти);

За попередню добу:

– видужало 87 осіб;

– проведено 587 досліджень методом ПЛР;

– проведено 40 дослідження на наявність антитіл класу Ig М до вірусу SARS-CoV-2 – у 2 осіб виявлено позитивний результат та 13 досліджень на наявність антитіл класу Ig G до вірусу SARS-CoV-2 – не виявлено позитивних результатів.

– підтверджено 40 випадків зараження вірусом COVID-19.

🌏Географія поширення нових випадків:

⭕️м. Тернопіль (17 осіб)

⭕️Гусятинський район (3 особи):

• м. Хоростків – 1

• с. Котівка – 1

• с. Старий Нижбірок – 1

⭕️Бережанський район (5 осіб):

• м. Бережани – 2

• с. Рогачин – 3

⭕️Збаразький район (2 особи):

• м. Збараж – 2

⭕️Монастириський район (1 особа):

• с. Людське – 1

⭕️Теребовлянський район (3 особи):

• с. Лошнів – 1

• с. Кобиловолоки – 1

• с. Кровінка – 1

⭕️Тернопільський район (5 осіб):

• с. Петриків – 1

• с. Грабовець – 1

• с. Ігровиця – 1

• с. Великий Глибочок – 1

• с. Гаї-Шевченківські – 1

⭕️Чортківський район (3 особи):

• м. Чортків – 1

• с. Росохач – 2

⭕️Козівський район (1 особа):

• смт. Козова – 1