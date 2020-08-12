У Монастириській райлікарні масово звільняються лікарі

З Монастириської районної лікарні лише за один місяць звільнилися два неврологи, дещо раніше медзаклад покинули хірург та анестезіолог. На черзі — психіатр та ендокринолог. Причина: жахливі умови праці, низькі зарплати, погане відношення до лікарів з боку влади.

Про це повідомив голова місцевої профспілки лікарів, медик Монастириської районної лікарні на Тернопільщині Віталій Тріщук.

Написала заяву на розрахунок другий невролог за місяць! Перед тим пішли хірург і анестезіолог, — зазначив Віталій Тріщук. — Розраховуються психіатр та ендокринолог. Хто наступний?… Окуліст, педіатр, дерматолог? На жаль, ми не цінуємо своїх лікарів. Незадовільні умови праці, низькі зарплати, відношення до лікарів женуть їх подалі від Монастириська. Спілкуючись із медиками, які залишили Монастириська, дивуюсь, що жоден з них не жалкує про таку втрату. Виявляється, що в сусідніх Підгаєцькому та Бучацькому районах набагато кращі умови праці та відношення до медиків, є перспектива розвитку медицини. В нас – депресія та невизначеність. Є над чим замислитись, бо незабаром наші ж лікарі будуть нас лікувати в Бучачі, Підгайцях чи Чорткові.