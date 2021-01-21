14 лютого на набережній Тернопільського ставу відбудеться «Забіг для закоханих у біг»
До Дня усіх закоханих, який традиційно відзначають 14 лютого, у Тернополі пройде святковий забіг на дистанцію 5 км.
Участь у забігу можуть взяти як закохані пари, так і ті жителі міста, котрі хочуть активно та цікаво провести День святого Валентина.
Для участі в забігу обов’язкова попередня реєстрація за посиланням.
Старт та фініш – набережна Тернопільського ставу біля причалу.
Видача стартових номерів – 10:00 год.
Розминка – 10:45 год.
Старт – 11:00 год.
Нагородження – 12:30 год.
Для законаханих пар організатори підготували також цікаві конкурси, а на всіх учасників чекають пам’ятні медалі, гарячі напої та затишна атмосфера.
Організовують захід: Тернопільська міська рада, Тернопільський міський центр фізичного здоров’я населення, Федерація легкої атлетики Тернопільської області.