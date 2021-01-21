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Міський голова Тернополя Сергій Надал маніпулює темою індивідуального опалення та вводить тернополян в оману

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Про це йдеться у заяві Сили Людей Тернополя у мережі Фейсбук.

  • Останній час влада міста активно повідомляє про сприяння переходу власників квартир з централізованого опалення на індивідуальне.
    Насправді ж ситуація повністю протилежна. Пропоновані «прості кроки до індивідуального опалення» є неможливими до втілення і жодної правдивої волі влади відмовитись від невигідних для тернополян і вкрай збиткових для міста центральних комунальних котелень немає.
    Як приклад, рекомендуємо звернути увагу на, здавалось би, малозначимі відмінності «першого кроку» пропозицій міських голів Івано-Франківська і Тернополя щодо переходу на індивідуальне опалення.
    Нагадаємо, Івано-Франківськ взяв стратегічний курс на повну відмову від централізованого опалення, а в Тернополі влада максимально протидіє та імітує сприяння переходу споживачів на індивідуальне опалення.

Посилання на пропозиції міських голів Івано-Франківська і Тернополя:

https://www.facebook.com/…/a.83758693…/3754707571218964/

https://www.facebook.com/…/a.12355882…/1742190785964911/

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