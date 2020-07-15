15 липня: на Тернопільщині коронавірус підтверджено у 16 осіб
Станом на 15 липня 2020 року в Тернопільській області за результатами досліджень методом ПЛР – у 2292 випадках діагноз лабораторно підтверджений (2095 випадків – дорослі, 197 випадків – діти), з них 34 летальних. Видужало 1447 осіб.
В ДУ «Тернопільський ОЛЦ МОЗ України» проводиться тестування біоматеріалу методом ІФА контингентів груп ризику. Всього проведено досліджень 1679, з яких 451 дослідження на наявність антитіла класу Ig М до вірусу SARS-CoV-2, у 19 осіб виявлені позитивні результати (вказують на гострий перебіг хвороби) і 1228 досліджень на наявність антитіла класу Ig G до вірусу SARS-CoV-2, у 39 осіб виявлені позитивні результати (вказують на наявність імунітету).
❗️Загалом випадки підтверджено:
– м. Тернопіль – 541 (134 одужало, 1 летальний);
– Бережанський район – 37 (6 одужало, 1 летальний);
– Борщівський район – 18 (14 одужало);
– Бучацький район – 100 (85 одужало, 2 летальних);
– Гусятинський район – 68 (28 одужало);
– Заліщицький район – 62 (54 одужало, 4 летальних, з яких 1 жителька Чернівецької обл., яка перебувала на лікуванні в ЦРЛ);
– Збаразький район – 114 (71 одужало, 1 летальний);
– Зборівський район – 19 (5 одужало);
– Козівський район – 67 (59 одужало, 1 летальний);
– Кременецький район – 432 (378 одужало, 8 летальних);
– Лановецький район – 114 (42 одужало);
– Монастириський район – 212 (195 одужало, 4 летальних);
– Підволочиський район – 17 (7 одужало);
– Підгаєцький район – 6 (5 одужало, 1 летальний);
– Теребовлянський район – 23 (18 одужало);
– Тернопільський район – 149 (93 одужало, 1 летальний);
– Чортківський район – 106 (76 одужало);
– Шумський район – 207 (177 одужало, 10 летальних).
За попередню добу:
✅видужало 15 осіб
✅проведено 366 досліджень методом ПЛР.
✅проведено 67 досліджень на наявність антитіл класу Ig М до вірусу SARS-CoV-2 – у 1 особи позитивний результати.
✅підтверджено 16 випадків зараження вірусом COVID-19
🌏Географія поширення нових випадків:
⭕️м. Тернопіль (3 особи)
⭕️Бережанський район (6 осіб):
• м. Бережани – 5
• с. Вільховець – 1
⭕️Чортківський район (3 особи):
• м. Чортків – 1
• с. Косів – 1
• с. Заводське – 1
⭕️Гусятинський район (1 особа):
• м. Копичинці – 1
⭕️Збаразький район (1 особа):
• м. Збараж – 1
⭕️Підволочиський район (1 особа):
• с. Старий Скалат – 1
⭕️Тернопільський район (1 особа):
• с. Підгородне – 1