15 липня: на Тернопільщині коронавірус підтверджено у 16 осіб

Станом на 15 липня 2020 року в Тернопільській області за результатами досліджень методом ПЛР – у 2292 випадках діагноз лабораторно підтверджений (2095 випадків – дорослі, 197 випадків – діти), з них 34 летальних. Видужало 1447 осіб.

В ДУ «Тернопільський ОЛЦ МОЗ України» проводиться тестування біоматеріалу методом ІФА контингентів груп ризику. Всього проведено досліджень 1679, з яких 451 дослідження на наявність антитіла класу Ig М до вірусу SARS-CoV-2, у 19 осіб виявлені позитивні результати (вказують на гострий перебіг хвороби) і 1228 досліджень на наявність антитіла класу Ig G до вірусу SARS-CoV-2, у 39 осіб виявлені позитивні результати (вказують на наявність імунітету).

❗️Загалом випадки підтверджено:

– м. Тернопіль – 541 (134 одужало, 1 летальний);

– Бережанський район – 37 (6 одужало, 1 летальний);

– Борщівський район – 18 (14 одужало);

– Бучацький район – 100 (85 одужало, 2 летальних);

– Гусятинський район – 68 (28 одужало);

– Заліщицький район – 62 (54 одужало, 4 летальних, з яких 1 жителька Чернівецької обл., яка перебувала на лікуванні в ЦРЛ);

– Збаразький район – 114 (71 одужало, 1 летальний);

– Зборівський район – 19 (5 одужало);

– Козівський район – 67 (59 одужало, 1 летальний);

– Кременецький район – 432 (378 одужало, 8 летальних);

– Лановецький район – 114 (42 одужало);

– Монастириський район – 212 (195 одужало, 4 летальних);

– Підволочиський район – 17 (7 одужало);

– Підгаєцький район – 6 (5 одужало, 1 летальний);

– Теребовлянський район – 23 (18 одужало);

– Тернопільський район – 149 (93 одужало, 1 летальний);

– Чортківський район – 106 (76 одужало);

– Шумський район – 207 (177 одужало, 10 летальних). За попередню добу:

✅видужало 15 осіб

✅проведено 366 досліджень методом ПЛР.

✅проведено 67 досліджень на наявність антитіл класу Ig М до вірусу SARS-CoV-2 – у 1 особи позитивний результати.

✅підтверджено 16 випадків зараження вірусом COVID-19 🌏Географія поширення нових випадків: ⭕️м. Тернопіль (3 особи) ⭕️Бережанський район (6 осіб):

• м. Бережани – 5

• с. Вільховець – 1 ⭕️Чортківський район (3 особи):

• м. Чортків – 1

• с. Косів – 1

• с. Заводське – 1 ⭕️Гусятинський район (1 особа):

• м. Копичинці – 1 ⭕️Збаразький район (1 особа):

• м. Збараж – 1 ⭕️Підволочиський район (1 особа):

• с. Старий Скалат – 1 ⭕️Тернопільський район (1 особа):

• с. Підгородне – 1