У Тернополі засудили багатодітну матір, яка у складі банди підробляла водійські права

Менше, ніж за пів року свого існування злочинна група встигла наштампувати з десяток водійських прав і свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу, збуваючи «липу» жителям Тернопільщини, Івано-Франківщини, Чернівеччини, Миколаївщини. Встановити замовників допомогла «чорна бухгалтерія», яку ретельно вів ватажок банди, такий собі Юрій С. із невеличкого містечка на Запоріжжі.

Що характерно, жоден з обвинувачених ніколи не мав проблем із законом. Та коли у серпні минулого року такий собі Юрій, військовослужбовець за контрактом, запропонував своїй співмешканці та двом знайомим «трохи підзаробити», вони погодилися, не замислюючись про наслідки. Хоча мова йшла про підробку документів, насамперед посвідчення водія, свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу, голограми, нотаріально посвідчені довіреності тощо. Навіть багатодітна молодиця Єлизавета не подумала, що може потрапити за ґрати, а з ким тоді залишаться її п’ятеро дітей?!

Всесильна сила всесвітнього павутиння

Насамперед Юрко придбав комп’ютерну техніку зі спеціальним програмним забезпеченням для обробки фотографій і документів, аби при потребі можна було швидко створити готовий для друку макет (зображення) підробленого посвідчення водія або свідоцтва про реєстрацію транспортних засобів.

Потому, не будучи оригінальним, у серпні минулого року на порталі онлайн-оголошень ОЛХ розмістив повідомлення: «Посвідчення водія та інші документи за 10 днів». Бажаючих виявилось чимало. Одним із перших зателефонував наш земляк із Бережан і попросив виготовити права категорії А, В і С двом синам. Фальсифікатор погодився і на перший раз запросив досить скромну суму – 3 тис. грн. за кожне. Кошти потрібно було сплатити на банківську картку та на месенджер «Viber» надіслати фотографії новоспечених «водіїв».

Отримані знімки Юрій відправляв Сергію, а той «вклеїв» їх у посвідчення, вказавши нову дату видачі – «18.09.2019» та відкриті категорії А,В,С. Й електронною поштою пересилав макети назад шефу.

Юрко за допомогою комп’ютерної та спеціально обладнаної друкувальної техніки роздрукував обидві картки. Надалі за допомогою прес-ламінатора на поверхню підроблених посвідчень водія наносив захисну плівку з голографічним зображенням абревіатури «MIA Ukraine» та емблемою МВС. Потрібно віддати належне, підробки зовні важко було відрізнити від справжніх.

Надалі липові «документи» співмешканка Юрія «Новою поштою» відправила знайомому свого коханця на Івано-Франківщину, а вже той переслав замовникові у Бережани. За такою схемою угрупування діяло постійно із серпня 2019-го до середини січня ц.р. Як уже було зазначено, слідство встановило десятьох замовників. Але цілком можливо, що їх було таки більше. Тільки уявіть, скільки лиха й горя може принести такий горе-водій на дорозі, розвиваючи шалену швидкість! Адже встановлено, що декільком горе-клієнтам Юрій і К підробили документи, вказавши у водійських правах категорії транспортних засобів, що є об’єктами підвищеної небезпеки. А саме дозволяють сідати за кермо вантажівок із причепом, автопоїзда та пасажирських автобусів. І це все без досвіду і знань Правил дорожнього руху всього за 3-5 тис. грн.!

Слідство і суд

На щастя, кримінальний квартет через пів року припинив своє існування і вже цьогорічною весною постав перед Тернопільським міськрайонним судом за звинуваченням у підробці документів та голографічних знаків, а саме за ч.3 ст. 28 ч. 3 ст. 358 КК України (підроблення посвідчення, яке видається установою, яка має право видавати такі посвідчення, та яке надає права та збут такого посвідчення, вчинене організованою групою) та за ч.2 ст.199 КК України (придбання, зберігання, пересилання з метою збуту та збут голографічних захисних елементів, вчинене за попередньою змовою групою осіб).

Крім того, під час обшуку в іномарці Сергія було вилучено перероблений сигнальний пістолет марки «ZORAKI». За результатами судової експертизи, його визнано короткоствольною вогнепальною зброєю.

Відтак під час розгляду справи у суді фальсифікатори геройствувати не стали, а один за одним уклали угоди зі слідством, повністю визнавши провину. Таким чином залишилися на волі: зокрема, вироком суду ватажкові Юрію на 5 років обмежено волю та в залі суду звільнено з-під варти. Його супутниці Єлизаветі та двом помічникам позбавлення волі замінено на півторарічний іспитовий строк. І на всіх покладено обов’язок періодично з’являтися для реєстрації в органах пробації та не покидати без дозволу місця проживання, роботу і межі України.

Олена Густенко



