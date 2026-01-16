У Тернополі працівники ТЦК і поліція побили місцевих жителів: у мережі з’явилось відео інциденту

У соцмережах поширили відео побиття під час мобілізації у Тернополі.

13 січня 2026 року в Тернополі сталася подія, коли працівники Тернопільського територіального центру комплектування (ТЦК) разом із поліцією застосували фізичну силу проти місцевих жителів. Відео інциденту, яке було поширене у мережі Фейсбук, зафіксувало побиття кількох осіб, зокрема жінок, дітей та літніх людей.

За свідченнями очевидців, у ході конфлікту, який виник під час мобілізаційних заходів, працівники ТЦК побили кількох осіб, зокрема жінок, дітей та літніх людей.

На відео, яке зафіксувало подію, чітко чутно погрози та грубі висловлювання з боку працівників ТЦК, такі як «добивай його нах*й» і «якщо ми його не заберемо, то ніхто його живим не забере». У ході подій люди, які намагались допомогти, також зазнали побиття: були використані перцеві балончики, електрошокери, а одну з жінок кинули на землю і застосували насильство.

Один із постраждалих чоловіків, 60+, після того, як почув крики про допомогу і поспішив на допомогу, був жорстоко побитий і отримав травми. Працівники ТЦК навіть застосували сніг до його рота, погрожуючи фізичним вбивством.

Після інциденту, що стався при свідках, люди, які знімали побиття на камеру, були вимушені віддати свої телефони, а обручка одного з потерпілих була відібрана. Відповідно до заяв потерпілих, телефони були повернуті тільки після виклику поліції.

Постраждалі вимагають:

негайного і неупередженого розслідування;

притягнення винних до відповідальності;

публічної реакції від керівництва ТЦК і правоохоронних органів;

дотримання прав людини під час мобілізаційних заходів.

Як повідомив “Погляду” речник Нацполіції Тернопільщини Сергій Крета, поліція зареєструвала заяву жінок, які скаржилися на дії військовослужбовців ТЦК та СП. Зараз матеріали передані до ДБР, яке і буде проводити розслідування.

Коментар Тернопільського ТЦК та СП:

У зв’язку з поширенням у соціальних мережах та інтернет-виданнях відеоматеріалів, на яких зафіксовано конфлікт між особами у військовій формі та цивільними громадянами, що мав місце на Тернопільщині, повідомляємо наступне.

Зазначена інформація взята до уваги. За даним фактом буде проведено всебічну перевірку з метою встановлення усіх обставин події та осіб, причетних до інциденту. За результатами перевірки буде надано правову оцінку діям кожного з учасників та ухвалено рішення у межах чинного законодавства.

Водночас, звертаємо увагу, що умисне перешкоджання здійсненню заходів з мобілізації, у тому числі шляхом протиправних дій, тиску або втручання у виконання службових обов’язків уповноваженими на те особами, є порушенням вимог законодавства України та тягне за собою встановлену законом відповідальність.

Також нагадуємо, що законодавство не містить абсолютних винятків щодо категорій осіб, які не можуть бути мобілізовані під час дії воєнного стану. Визначальним є наявність відстрочки, бронювання або виключення з військового обліку.

Закликаємо громадян утримуватися від емоційних оцінок та зберігати взаємну повагу у складний для країни час.