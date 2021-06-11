16-17 червня частина Тернополя залишиться без води

Жителів Тернополя попереджають про відключення води наступного тижня.

Зокрема, як повідомили на сайті міської ради, з 00:00 16 червня до 24:00 17-го буде припинено водопостачання в центральній частині міста, мікрорайонах “Новий Світ” і “Старий парк”, на вулицях Текстильна та Поліська.

Також води не буде в районі вулиць Татарська – Деповська – Дівоча – Чайковського – Монастириського, Чернівецька – Гребінки – Садова.

“Поступово вода з’являтиметься у помешканнях 17 червня опівночі. Однак міститиме вона підвищений рівень хлору та буде непридатною для споживання. Повністю водопостачання буде відновлено вранці 18 червня”, – зауважили в мерії.

Пов’язане відключення з плановим промиванням водопровідних мереж. У водоканалі кажуть – ця процедура є обов’язковою для покращення якості питної води.