Посадка барбариса и уход за ним
Барбарис – это красивое декоративное растение с полезными плодами. Он украсит любой участок. Для того чтобы вырастить хороший куст барбариса, за ним нужно правильно ухаживать.
Для создания живой изгороди отлично подойдет посадки Барбариса Тунберга.
Посадка и уход
При посадке барбариса важно, чтобы вы защищали руки и тело от острых шипов. Выполните следующие действия:
- Выкопать посадочную яму;
- Глубина посадки – 10 сантиметров;
- Молодой барбарис предварительно укоротить на треть (улучшит разветвление);
- Осторожно поднимите молодое растение из горшка;
- Далее нужно избавиться от корней, от лишней земли;
- Растение поместить в посадочную яму;
- Затем нужно заполнить посадочную яму;
- Слегка утрамбовать землю;
Барбарисы выглядят красивее в сочетании с другими растениями. В качестве подсадки у вечнозеленых видов подходят почвопокровные розы. Красочный контраст создают крокусы, тюльпаны или нарциссы весной. Если у вас барбарисы посажены как защитная изгородь, то вы должны посадить не более четырех – пяти растений на метр. Для того чтобы отдельные растения в живой изгороди особенно хорошо выглядели, вы должны использовать различные виды растений. Сочетать сорта друг с другом.
Это легкие в уходе растения. Не нуждаются в дополнительном поливе и подкормке.
Барбарис лучше переносит засуху, чем сырость. Поэтому их нужно дополнительно снабжать водой только в сухое лето или более длительные сухие периоды. Переувлажнения растения вообще не любят. Поэтому на твердых почвах следует провести дренаж, чтобы даже сильные и постоянные дожди не причинили вреда растениям.
Размножение барбариса
Для размножения подходят черенки и семена, причем размножение черенками – более простой вариант.
Размножают черенками в идеале тогда, когда вы получаете их из боковых побегов, которые выросли летом.
Для этого вам нужно выполнить следующие действия:
- Обрезать черенки длиной от семи до восьми сантиметров (предварительно защитить руки и тело);
- Положить обрезанную часть в анестетик или в стакан с водой на несколько минут;
- После укоренения черенки посадить в почву;
Будьте внимательны, при размножении черенками материнские и дочерние растения идентичны.
Если вы выполняете размножение через семена, то для размножения их нужно получить из цельных спелых ягод барбариса.
Для этого выполните следующие действия в последовательности:
- Сбор ягод (защита рук и тела);
- Извлечение семян;
- Посеять семена в небольшие горшки для выращивания;
- Умеренно поливать;
- Весной высадить молодые растения в землю;
Поскольку растения опыляются насекомыми, материнские и дочерние растения не должны быть идентичными.