Посадка барбариса и уход за ним

Барбарис – это красивое декоративное растение с полезными плодами. Он украсит любой участок. Для того чтобы вырастить хороший куст барбариса, за ним нужно правильно ухаживать.

Для создания живой изгороди отлично подойдет посадки Барбариса Тунберга.

Посадка и уход

При посадке барбариса важно, чтобы вы защищали руки и тело от острых шипов. Выполните следующие действия:

Выкопать посадочную яму;

Глубина посадки – 10 сантиметров;

Молодой барбарис предварительно укоротить на треть (улучшит разветвление);

Осторожно поднимите молодое растение из горшка;

Далее нужно избавиться от корней, от лишней земли;

Растение поместить в посадочную яму;

Затем нужно заполнить посадочную яму;

Слегка утрамбовать землю;

Барбарисы выглядят красивее в сочетании с другими растениями. В качестве подсадки у вечнозеленых видов подходят почвопокровные розы. Красочный контраст создают крокусы, тюльпаны или нарциссы весной. Если у вас барбарисы посажены как защитная изгородь, то вы должны посадить не более четырех – пяти растений на метр. Для того чтобы отдельные растения в живой изгороди особенно хорошо выглядели, вы должны использовать различные виды растений. Сочетать сорта друг с другом.

Это легкие в уходе растения. Не нуждаются в дополнительном поливе и подкормке.

Барбарис лучше переносит засуху, чем сырость. Поэтому их нужно дополнительно снабжать водой только в сухое лето или более длительные сухие периоды. Переувлажнения растения вообще не любят. Поэтому на твердых почвах следует провести дренаж, чтобы даже сильные и постоянные дожди не причинили вреда растениям.

Размножение барбариса

Для размножения подходят черенки и семена, причем размножение черенками – более простой вариант.

Размножают черенками в идеале тогда, когда вы получаете их из боковых побегов, которые выросли летом.

Для этого вам нужно выполнить следующие действия:

Обрезать черенки длиной от семи до восьми сантиметров (предварительно защитить руки и тело);

Положить обрезанную часть в анестетик или в стакан с водой на несколько минут;

После укоренения черенки посадить в почву;

Будьте внимательны, при размножении черенками материнские и дочерние растения идентичны.

Если вы выполняете размножение через семена, то для размножения их нужно получить из цельных спелых ягод барбариса.

Для этого выполните следующие действия в последовательности:

Сбор ягод (защита рук и тела);

Извлечение семян;

Посеять семена в небольшие горшки для выращивания;

Умеренно поливать;

Весной высадить молодые растения в землю;

Поскольку растения опыляются насекомыми, материнские и дочерние растения не должны быть идентичными.