17 квітня — у Тернопільській області вже 353 хворих на коронавірус: +20 нових випадків

+ 20 ПІДТВЕРДЖЕНИХ ВИПАДКІВ COVID-19 НА ТЕРНОПІЛЬЩИНІ СТАНОМ НА 10:00 17 КВІТНЯ. ЗАГАЛОМ В ОБЛАСТІ 353 ХВОРИХ

Про це повідомляє Тернопільський міський штаб для боротьби з коронавірусом

Згідно з даними обласного лабораторного центру станом на 10:00 17 квітня на Тернопільщині 353 випадки COVID-19, 5 – летальних

🔷160– жителі Монастириського району (2 – летальних)

🔷29 – жителі Заліщицького району (2– летальних)

🔷26 – жителі Шумського району

🔷26 – жителі міста Тернополя

🔷24 – жителі Бучацького району

🔷23 – жителі Кременецького району

🔷21 – жителі Чортківського району

🔷21 – жителі Козівського району (1 – летальний)

🔷6 – жителі Борщівського району

🔷5 – жителі Підгаєцького району

🔷4 – жителі Тернопільського району

🔷3 – жителі Теребовлянського району

🔷2 – жителі Гусятинського району

🔷1 – житель Бережанського району

🔷1 – житель Зборівського району

🔷1 – житель Збаразького району

🔷В Україні 4662 лабораторно підтверджені випадки COVID-19, з них 125 летальних, 246 пацієнтів одужали. За добу зафіксовано 501 новий випадок.