17 квітня — у Тернопільській області вже 353 хворих на коронавірус: +20 нових випадків
+ 20 ПІДТВЕРДЖЕНИХ ВИПАДКІВ COVID-19 НА ТЕРНОПІЛЬЩИНІ СТАНОМ НА 10:00 17 КВІТНЯ. ЗАГАЛОМ В ОБЛАСТІ 353 ХВОРИХ
Про це повідомляє Тернопільський міський штаб для боротьби з коронавірусом
Згідно з даними обласного лабораторного центру станом на 10:00 17 квітня на Тернопільщині 353 випадки COVID-19, 5 – летальних
🔷160– жителі Монастириського району (2 – летальних)
🔷29 – жителі Заліщицького району (2– летальних)
🔷26 – жителі Шумського району
🔷26 – жителі міста Тернополя
🔷24 – жителі Бучацького району
🔷23 – жителі Кременецького району
🔷21 – жителі Чортківського району
🔷21 – жителі Козівського району (1 – летальний)
🔷6 – жителі Борщівського району
🔷5 – жителі Підгаєцького району
🔷4 – жителі Тернопільського району
🔷3 – жителі Теребовлянського району
🔷2 – жителі Гусятинського району
🔷1 – житель Бережанського району
🔷1 – житель Зборівського району
🔷1 – житель Збаразького району
🔷В Україні 4662 лабораторно підтверджені випадки COVID-19, з них 125 летальних, 246 пацієнтів одужали. За добу зафіксовано 501 новий випадок.