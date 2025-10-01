18:24 | 1.10.2025
ШАНА ГЕРОЯМ:

ПОГЛЯД

Новини Тернополя. Тернопільські новини та події

Пантеон Героїв 

Тернопільщина втратила захисника Богдана Язловецького

Redaktor 0 Views Прокоментуй!
 

Збаражчина вчергове втратила земляка, мужнього українського захисника 29 вересня помер командир зенітного кулеметного відділення кулеметної роти Богдан Язловецький, 1969 р.н. Повідомляє міський голова Роман Полікровський.

🙏😥Щиро співчуваємо рідним та близьким Героя з приводу непоправної втрати. Нехай Господь допомагає пережити це тяжке життєве випрбування.

🚔Зустріч траурного кортежу, який буде рухатись через доброводівське перехрестя, відбудеться у Сквері Героїв завтра, 2 жовтня, о 13 годині.

💔Після спільної молитви колона попрямує до рідного села воїна – до Іванчан.

⛪✝️Чин похорону відбудеться наступного дня – у п’ятницю, 3 жовтня, об 11 годині.

🇺🇦💙💛Просимо прийти і віддати належну шану Герою, який воював за свободу і незалежність українського народу.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *