Тернопільщина втратила захисника Богдана Язловецького

Збаражчина вчергове втратила земляка, мужнього українського захисника 29 вересня помер командир зенітного кулеметного відділення кулеметної роти Богдан Язловецький, 1969 р.н. Повідомляє міський голова Роман Полікровський.

Щиро співчуваємо рідним та близьким Героя з приводу непоправної втрати. Нехай Господь допомагає пережити це тяжке життєве випрбування.

Зустріч траурного кортежу, який буде рухатись через доброводівське перехрестя, відбудеться у Сквері Героїв завтра, 2 жовтня, о 13 годині.

Після спільної молитви колона попрямує до рідного села воїна – до Іванчан.

Чин похорону відбудеться наступного дня – у п’ятницю, 3 жовтня, об 11 годині.

Просимо прийти і віддати належну шану Герою, який воював за свободу і незалежність українського народу.