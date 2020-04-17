На Тернопільщині скропили поля – знищили бджолині сім’ї

До журналістів Чортків.City звернулися пасічники з Чортківщини, а саме – Ігор Ушій та Леся Петкогло – із тривожною звісткою: сільськогосподарські поля, що в с. Пастуше та Малих Липниках (побіля смт Заводське), знову кропили. Результат плачевний – на пасіці пана Ігоря загинуло 20 бджолиних сімей, а в пані Лесі – 29!

Це трапилося 13 квітня увечері. Як кажуть пасічники, про кроплення земель ніхто не попереджав.

«13 квітня, близько 9-ї години вечора, – розповідає Леся Петкогло, – мені зателефонували сусіди і сповістили, що бджоли купами лежать біля вуликів. Тоді був сильний вітер, який і заніс труйну речовину на дерева, що й спричинило отруєння бджіл. 29 сімей! Вимерла вся «льотна» бджола, яка власне й забезпечує життєдіяльність своєї сім`ї».

Потерпілі власники, не мешкаючи, викликали поліціянтів, які зафіксували факт отруєння. На часі, як повідомили нам (журналістам) у Чортківському відділі поліції, триває слідство.

Окрім того, власники загиблих бджолиних сімей звернулися із заявою-скаргою про нанесену їм шкоду, а саме – на ТОВ «Агрополіс» (Kernel), бо власне це підприємство орендує землі сільськогосподарського призначення в смт Заводське та селі Пастушому, до Заводської селищної ради. Проте остання перенаправила заявників у Чортківську міську раду. Тож 15 квітня мало розглядатися дане питання в міськраді. Результат очікуємо.

Як кажуть тамтешні мешканці-очевидці, того вечора (13 квітня) і справді трактори вказаного аграрного підприємства працювали в полі, «ніхто ж інший не загнав би техніку на чуже поле»…

«Бджола найшвидше реагує на хімікати, – бідкається Леся Петкогло, – за ними – і гризуни, і птахи… Згодом і люди, можливо, почнуть відчувати на своєму стані здоров’я таке скроплення земель. Без сліз на загиблих бджіл не можливо дивитися. Адже згинула бджола-найбільша трудівниця. Якщо ж встигла нагодувати розплід, принісши з собою отруту, то наслідки дуже-дуже плачевні»…

Коли дана публікація вже готувалася до випуску, до редакції зателефонував іще один із бджолярів – Віктор Винничин (котрий мешкає в смт Заводське), повідомивши: «На моїй пасіці вимерло 10 бджолиних сімей»…

Фото та відео з архіву Ігоря Ушія, Лесі Петкогло