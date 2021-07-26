190 шкіл Тернопільської області отримають нові ноутбуки для вчителів

190 закладів освіти області отримають нові ноутбуки у рамках проєкту «Ноутбук кожному вчителю».

На їх закупівлю Тернопільщина отримає 26,3 млн грн загальнодержавної субвенції.

Розподіл закуплених ноутбуків проводитимуть між закладами освіти, у яких кількість персональних комп’ютерів менша, ніж кількість педагогічних працівників.

У першій черзі стоять заклади освіти з кількістю щонайменше 250 учнів.

– Програма матиме продовження і в наступному році, тому, сподіваюся, ще більше шкіл зможуть отримати нову комп’ютерну техніку, – зазначила начальниця управління освіти та науки ТОДА Ольга Хома.