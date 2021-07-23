33 громади з чотирьох областей об’єдналися заради Дністровського каньйону

Дністровський каньйон має стати однією з туристичних перлин України.

Для цього є всі передумови. Сьогодні офіційно зареєстрували договір про міжмуніципальне співробітництво громад Дністровського каньйону. Про це повідомляє Міністр розвитку громад і територій Олексій Чернишов.

33 громади з Івано-Франківської, Чернівецької, Тернопільської та Хмельницької областей об’єдналися, щоб зробити Дністровський каньйон популярною туристичною локацією. Результатом чого має стати розквіт та підвищення спроможності громад.

Консолідація допоможе:

*залучати кошти державного бюджету; *співпрацювати з міжнародними фінансовими організаціями; *брати участь у проєктах Європейського Союзу.