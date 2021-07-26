На Тернопільщині призначили 11 керівників обласних закладів культури

Члени конкурсної комісії Тернопільської обласної ради визначилися з переможцями конкурсів на посади керівників 11 обласних закладів культури.

У конкурсі на заміщення вакантної посади директора Тернопільського обласного краєзнавчого музею комісія підтримала кандидатуру Шатарського Яреми Дмитровича. Директором Тернопільського обласного центру охорони та наукових досліджень пам’яток культурної спадщини обрано Ягодинську Марину Олександрівну.

Після співбесід з кандидатами та заслуховування публічних презентацій проєктів програм розвитку, комісія підтримала на посаді директора Борщівського обласного комунального краєзнавчого музею Сохацького Михайла Петровича, обласного комунального меморіального музею-садиби Леся Курбаса – Ковцун Оксану Степанівну та обласного комунального музею Богдана Лепкого – Ухман Ірину Василівну.

Переможцем конкурсу на посаду директора Тернопільської обласної бібліотеки для молоді стала Гук Леся Степанівна.

Новіцька Надія Семенівна очолить Тернопільську обласну бібліотеку для дітей, а Вітенко Василь Іванович – Тернопільську обласну універсальну наукову бібліотеку.

Тернопільську обласну філармонію знову очолив Лемішка Ярослав Петрович, обласним комунальним літературно-меморіальним музеєм Юліуша Словацького в м. Кременці керуватиме Сеніна Тамара Григорівна.

Також, відбулося фінальне засідання конкурсної комісії з проведення конкурсу на заміщення вакантної посади директора Тернопільського обласного методичного центру народної творчості. Після заслуховування претендентів і проведення з ними співбесіди, члени конкурсної комісії шляхом відкритого голосування визначили переможця. Ним став Вермінський Володимир Євгенович.

На посади директорів Тернопільського обласного художнього музею та обласного комунального етнографічно-меморіального музею Володимира Гнатюка у с.Велеснів Монастириського району буде оголошено повторні конкурси.

Департамент культури та туризму облдержадміністрації дякує за багатолітню співпрацю тим керівникам установ, повноваження яких завершуються: Ользі Василишин, Володимиру Сушку, Ігорю Дуді, Степану Костюку.