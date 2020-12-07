195 нових випадків COVID-19 лабораторно підтвердили у Тернопільській області станом на 7 грудня
195 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Тернопільській області станом на 07 грудня 2020 року.
Також за останню добу
летальних випадків – 4 (жінка 71 р. Борщівський район с. Пилатківці, жінка 80 р. м. Чортків, чоловік 45 р. Теребовлянський район с. Мшанець, жінка 61 р. Підволочиський район с. Остп’є).
одужало – 71 особа
проведено досліджень методом ПЛР – 582
За весь час пандемії в Тернопільській області
захворіло – 29791 особа;
одужало – 23680 осіб;
летальних випадків – 401 (1 випадок житель сусідньої області);
Загалом випадки підтверджено:
– м. Тернопіль –7920 (6080 одужало, 92 летальних, 1748 продовжують хворіти);
– Бережанський район – 1557 (1201 одужало, 14 летальних, 342 продовжують хворіти);
– Борщівський район – 1415 (1160 одужало, 22 летальних, 233 продовжують хворіти);
– Бучацький район – 1146 (1018 одужало, 18 летальних, 110 продовжують хворіти);
– Гусятинський район – 1515 (1122 одужало, 22 летальних, 371продовжують хворіти);
– Заліщицький район – 1320 (1091 одужало, 27 летальних, з яких 1 жителька Чернівецької обл., яка перебувала на лікуванні в ЦРЛ, 202 продовжують хворіти);
– Збаразький район – 1365 (1077 одужало, 19 летальних, 269 продовжують хворіти);
– Зборівський район – 683 (596 одужало, 9 летальних, 78 продовжують хворіти);
– Козівський район – 859 (685 одужало, 6 летальних, 168 продовжують хворіти);
– Кременецький район – 1689 (1406 одужало, 28 летальних, 255 продовжують хворіти);
– Лановецький район – 765 (606 одужало, 2 летальних, 157 продовжують хворіти);
– Монастириський район – 1105 (996 одужало, 22 летальних, 87 продовжують хворіти);
– Підволочиський район – 1190 (830 одужало, 12 летальних, 348 продовжують хворіти);
– Підгаєцький район – 414 (374 одужало, 3 летальних, 37 продовжують хворіти);
– Теребовлянський район – 1239 (1013 одужало, 26 летальних, 200 продовжують хворіти);
– Тернопільський район – 2487 (1851 одужало, 27 летальних, 609 продовжують хворіти);
– Чортківський район – 2180 (1736 одужало, 31 летальних, 413 продовжують хворіти);
– Шумський район – 942 (838 одужало, 20 летальних, 84 продовжують хворіти).
Географія поширення нових випадків:
м. Тернопіль (62 особи)
Бережанський район (8 осіб):
• м. Бережани – 7
• с. Слов’ятин – 1
Борщівський район (6 осіб):
• м. Борщів – 1
• смт Скала-Подільська – 4
• с. Лосяч – 1
Бучацький район (4 особи):
• с. Язловець – 3
• с. Дуліби – 1
Гусятинський район (18 осіб):
• смт Гусятин – 3
• м. Хоростків – 3
• м. Копичинці – 1
• с. Яблунів – 3
• с. Васильківці – 1
• смт Гримайлів – 3
• с. Котівка – 2
• с. Гадинківці – 1
• с. Крогулець – 1
Заліщицький район (6 осіб):
• м. Заліщики – 5
• с. Синьків – 1
Збаразький район (13 осіб):
• м. Збараж – 4
• м. Вишнівець – 2
• с. Великий Кунинець – 1
• с. Великі Вікнини – 1
• с. Лози – 2
• с. Кинахівці – 1
• с. Кривчики – 1
• с. Нижчі Луб’янки – 1
Зборівський район (7 осіб):
• м. Зборів – 6
• с. Нестерівці – 1
Козівський район (7 осіб):
• с. Олексине – 2
• с. Медова – 1
• с. Ценів – 1
• с. Потік – 1
• с. Кальне – 1
• с. Теофіпілка – 1
Кременецький район (2 особи):
• с. Богданівка – 1
• с. Великі Млинівці – 1
️Лановецький район (4 особи):
• с. Коростова – 1
• с. Білозірка – 1
• с. Буглів – 1
• с. Вишгородок – 1
Монастириський район (3 особи):
• сел. Коропець – 2
• с. Устя-Зелене – 1
Підволочиський район (6 осіб):
• смт Підволочиськ – 3
• м. Скалат – 1
• с. Новосілка – 1
• с. Супранівка – 1
Підгаєцький район (0 осіб)
Теребовлянський район (10 осіб):
• м. Теребовля – 3
• смт Микулинці – 2
• с. Підгайчики – 1
• с. Нова Могильниця – 1
• с. Надрічне – 1
• с. Соснів – 1
• с. Панталиха – 1
Тернопільський район (13 осіб):
• смт Велика Березовиця – 1
• с. Підгородне – 1
• с. Великий Глибочок – 1
• с. Лучка – 1
• с. Дичків – 1
• с. Великі Гаї – 2
• с. Ступки – 1
• с. Біла – 2
• с. Козівка – 1
• с. Стегниківці – 1
• с. Дубівці – 1
️Чортківський район (17 осіб):
• м. Чортків – 11
• смт Заводське – 2
• с. Біла – 1
• с. Мухавка – 1
• с. Долина – 1
• с. Ягільниця – 1
Шумський район (9 осіб):
• м. Шумськ – 2
• с. Дедеркали – 3
• с. Піщатинці – 1
• с. Васьківці – 1
• с. Загайці – 1
• с. Кути – 1