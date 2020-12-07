195 нових випадків COVID-19 лабораторно підтвердили у Тернопільській області станом на 7 грудня

195 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Тернопільській області станом на 07 грудня 2020 року.

Також за останню добу

летальних випадків – 4 (жінка 71 р. Борщівський район с. Пилатківці, жінка 80 р. м. Чортків, чоловік 45 р. Теребовлянський район с. Мшанець, жінка 61 р. Підволочиський район с. Остп’є).

одужало – 71 особа

проведено досліджень методом ПЛР – 582

За весь час пандемії в Тернопільській області

захворіло – 29791 особа;

одужало – 23680 осіб;

летальних випадків – 401 (1 випадок житель сусідньої області);

Загалом випадки підтверджено:

– м. Тернопіль –7920 (6080 одужало, 92 летальних, 1748 продовжують хворіти);

– Бережанський район – 1557 (1201 одужало, 14 летальних, 342 продовжують хворіти);

– Борщівський район – 1415 (1160 одужало, 22 летальних, 233 продовжують хворіти);

– Бучацький район – 1146 (1018 одужало, 18 летальних, 110 продовжують хворіти);

– Гусятинський район – 1515 (1122 одужало, 22 летальних, 371продовжують хворіти);

– Заліщицький район – 1320 (1091 одужало, 27 летальних, з яких 1 жителька Чернівецької обл., яка перебувала на лікуванні в ЦРЛ, 202 продовжують хворіти);

– Збаразький район – 1365 (1077 одужало, 19 летальних, 269 продовжують хворіти);

– Зборівський район – 683 (596 одужало, 9 летальних, 78 продовжують хворіти);

– Козівський район – 859 (685 одужало, 6 летальних, 168 продовжують хворіти);

– Кременецький район – 1689 (1406 одужало, 28 летальних, 255 продовжують хворіти);

– Лановецький район – 765 (606 одужало, 2 летальних, 157 продовжують хворіти);

– Монастириський район – 1105 (996 одужало, 22 летальних, 87 продовжують хворіти);

– Підволочиський район – 1190 (830 одужало, 12 летальних, 348 продовжують хворіти);

– Підгаєцький район – 414 (374 одужало, 3 летальних, 37 продовжують хворіти);

– Теребовлянський район – 1239 (1013 одужало, 26 летальних, 200 продовжують хворіти);

– Тернопільський район – 2487 (1851 одужало, 27 летальних, 609 продовжують хворіти);

– Чортківський район – 2180 (1736 одужало, 31 летальних, 413 продовжують хворіти);

– Шумський район – 942 (838 одужало, 20 летальних, 84 продовжують хворіти).

Географія поширення нових випадків:

м. Тернопіль (62 особи)

Бережанський район (8 осіб):

• м. Бережани – 7

• с. Слов’ятин – 1

Борщівський район (6 осіб):

• м. Борщів – 1

• смт Скала-Подільська – 4

• с. Лосяч – 1

Бучацький район (4 особи):

• с. Язловець – 3

• с. Дуліби – 1

Гусятинський район (18 осіб):

• смт Гусятин – 3

• м. Хоростків – 3

• м. Копичинці – 1

• с. Яблунів – 3

• с. Васильківці – 1

• смт Гримайлів – 3

• с. Котівка – 2

• с. Гадинківці – 1

• с. Крогулець – 1

Заліщицький район (6 осіб):

• м. Заліщики – 5

• с. Синьків – 1

Збаразький район (13 осіб):

• м. Збараж – 4

• м. Вишнівець – 2

• с. Великий Кунинець – 1

• с. Великі Вікнини – 1

• с. Лози – 2

• с. Кинахівці – 1

• с. Кривчики – 1

• с. Нижчі Луб’янки – 1

Зборівський район (7 осіб):

• м. Зборів – 6

• с. Нестерівці – 1

Козівський район (7 осіб):

• с. Олексине – 2

• с. Медова – 1

• с. Ценів – 1

• с. Потік – 1

• с. Кальне – 1

• с. Теофіпілка – 1

Кременецький район (2 особи):

• с. Богданівка – 1

• с. Великі Млинівці – 1

Лановецький район (4 особи):

• с. Коростова – 1

• с. Білозірка – 1

• с. Буглів – 1

• с. Вишгородок – 1

Монастириський район (3 особи):

• сел. Коропець – 2

• с. Устя-Зелене – 1

Підволочиський район (6 осіб):

• смт Підволочиськ – 3

• м. Скалат – 1

• с. Новосілка – 1

• с. Супранівка – 1

Підгаєцький район (0 осіб)

Теребовлянський район (10 осіб):

• м. Теребовля – 3

• смт Микулинці – 2

• с. Підгайчики – 1

• с. Нова Могильниця – 1

• с. Надрічне – 1

• с. Соснів – 1

• с. Панталиха – 1

Тернопільський район (13 осіб):

• смт Велика Березовиця – 1

• с. Підгородне – 1

• с. Великий Глибочок – 1

• с. Лучка – 1

• с. Дичків – 1

• с. Великі Гаї – 2

• с. Ступки – 1

• с. Біла – 2

• с. Козівка – 1

• с. Стегниківці – 1

• с. Дубівці – 1

️Чортківський район (17 осіб):

• м. Чортків – 11

• смт Заводське – 2

• с. Біла – 1

• с. Мухавка – 1

• с. Долина – 1

• с. Ягільниця – 1

Шумський район (9 осіб): • м. Шумськ – 2 • с. Дедеркали – 3 • с. Піщатинці – 1 • с. Васьківці – 1 • с. Загайці – 1 • с. Кути – 1 ДУ “Тернопільський ОЛЦ МОЗ України”