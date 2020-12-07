Трьом  районам Тернопільщини передали спеціально аварійно-рятувальні автомобілі

Ще три райони Тернопільської області отримали спеціально аварійно-рятувальні автомобілі. 4 грудня їх передали у підрозділи для виконання завдань за призначенням.

Заступник голови Тернопільської обласної державної адміністрації Віктор Устенко вручив ключі від нових автомобілів керівникам пожежно-рятувальних частин Бережанського, Теребовлянського та Заліщицького районів. Відтак на Тернопільщині є уже 7 таких аварійно-рятувальних автомобілів.

«На жаль статистика за кількістю автопригод є невтішна. Рятувальники кожного дня стикаються з надзвичайними ситуаціями. Під час пожежі, паводку чи ДТП ми очікуємо на Вашу допомогу, — каже Віктор Устенко. – Завдяки цим автомобілям рятувальники зможуть швидко дістатися до місця події та надати допомогу потерпілим, де боротьба за життя йде на лічені хвилини, а іноді навіть менше»

Так, кожен автомобіль укомплектований усім необхідним обладнанням, а саме: Гідравлічним аварійно-рятувальним обладнанням (різак, розжим, домкрати), пневматичним аварійно-рятувальним обладнанням (пневматичні подушки), первинними засобами пожежогасіння, системами стабілізації пошкоджених транспортних засобів, аварійно-рятувальними засобами малої механізації, шанцевим інструментом, засобами навігації та оповіщення, освітлювальною установкою, аварійно-сигнальними ліхтарями, допоміжним обладнанням.

«Усі траси державного та національного значення на Тернопільщині перекриваються підрозділами ДСНС на сучасних автомобілях. Нам не стільки важливий автомобіль, як обладнання, яке дозволяє швидко надавати допомогу потерпілим», – зазначає начальник Головного Управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Тернопільській області полковник служби цивільного захисту Віктора Маслей.

Аварійно-рятувальні машини для ліквідації дорожньо-транспортних пригод на базі автомобіля FORD RANGER з відповідним обладнанням закупили в рамках Державної програми підвищення рівня безпеки дорожнього руху в Україні. Ціна одного такого авто — понад 3 мільйони гривень.

До слова, також під час заходу Віктор Устенко вручив нагороди переможцям обласного етапу конкурсу дитячо-юнацької творчості «Безпека в життя – життя в безпеці».