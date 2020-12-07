Олег Собчук з Тернополя випустив сольний проєкт

Популярний співак Олег Собчук, відомий як фронтмен рок-гурту «СКАЙ», випустив сольний проєкт «SOBCHUK». Композиції виконав двома мовами: українською та анлійською. Артист поділився, що давно хотів створити власний проєкт.

– Я довго думав, чи варто робити свій сольний проект. «СКАЙ» для мене – це головна справа мого життя, це колектив рідних творчих душ і це вже потужний національний бренд. Але в мені народжувалась і народжується нова музика. Інша музика. Я не зміг її втримати в собі й вирішив поділитись цією музикою з вами. Кліп на пісню «Always in my head», режисером якого став Олександр Швець, це суцільна легкість та імпровізація. Розслабтесь і ні про що не думайте. Нехай ваша уява і душа летять далеко-далеко, – написав Олег Собчук.

Також співак розповів, що у проєкті він вмістив такі композиції, які не підходять під концепцію гурту «СКАЙ». Тож, його шанувальники зможуть послухати й інші пісні виконавця.

Терен