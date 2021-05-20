Тернопільщина готується до масової вакцинації освітян

Міністерство охорони здоров’я з Міністерством освіти і науки визначили пріоритетність вакцинації для працівників освіти, які залучені до проведення тестування. Адже важливо провести ЗНО безпечно.

Окрім того, в УОЗ активно готуються до початку в Тернопільській області масової вакцинації проти COVID-19 працівників закладів освіти, яка має розпочатися наприкінці травня – початку червня. Це стало темою сьогоднішньої наради з керівниками закладів первинної медико-санітарної допомоги області.

Зокрема, вже опрацьовано попередні списки бажаючих освітян щепитись. Про це повідомила очільниці УОЗ Ользі Ярмоленко регіональна координаторка вакцинальної кампанії в області Марія Павельєва.

– З метою реагування на ситуації з поширення інфекційних хвороб, яким можна запобігти шляхом вакцинації, управління охорони здоров’я облдержадміністрації закликає освітян скористатись можливістю захиститись імунізацією від коронавірусу.

Обізнаність щодо важливості щеплення є однією з важливих складових вакцинальної кампанії.

Вакцинальна кампанія в області – попри виклики пандемії COVID-19 та продовження карантину – триває. Для повноцінного захисту населення потрібно досягти охоплення вакцинацією на рівні 95%. Імунізація є питанням національної безпеки, оскільки здоров’я нас з вами – залежить від рівня охоплення щепленнями від корона вірусу в країні та області зокрема – наголосила Ольга Маркіянівна.

За словами Ольги Ярмоленко, «вакцинація працівників освіти може розпочатися з 24-25 травня, їх планують щеплювати препаратом BioNTech/Pfizer, поставку якого Україна очікує у межах глобальної ініціативи COVAX.

– Вакцинація від Covid-19 для освітян – важлива. Вакцинація – виключно добровільна і безкоштовна. Педагогічні працівники, які з різних причин не отримали щеплення, зможуть безперешкодно щепитись – додала вона. – Тобто усі працівники дитячих садочків, шкіл, профтехучилищ та інститутів різної форми власності.

Працівник закладу освіти має повідомити про своє бажання вакцинуватися від COVID-19 керівнику закладу освіти, який складає списки. Якщо список на вакцинацію вже складений, керівник освітнього закладу має повідомити регіональному координатору про зміни в кількості вакцин, які заклад хоче отримати.

Якщо вчитель записався на вакцинацію в «Дії» як звичайний громадянин, він однаково має повідомити про своє рішення керівнику закладу освіти та потрапити в список на організовану вакцинацію.

Щеплення освітян планують провести до того часу, коли більшість працівників освіти піде у відпустку.

До того ж, очільниця УОЗ повідомила, що епідемічна ситуація в області покращується. Певною мірою, роль у цьому відіграє охоплення імунізацією від коронавірусу. Адже вакцинопрофілактика визнана одним з найбільш дієвих і ефективних заходів у галузі охорони здоров’я з усіх існуючих нині та є важливим інструментом забезпечення епідеміологічного благополуччя населення.