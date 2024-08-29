Новий навчальний рік у Тернополі: коли діти йдуть до школи та як святкуватимуть Перший дзвоник

У Тернополі свято Першого дзвоника в більшості шкіл проведуть 2 вересня. Лише кілька міських навчальних закладів саме свято проведуть в неділю, 1 вересня, а навчання вже повноцінно стартує з понеділка, 2 вересня.

Наразі, за інформацією управління освіти та науки Тернопільської міської ради, на навчальний період 2024-2025 років у школах здобуватимуть освіту 30 075 дітей. Загалом в перший клас зарахували 2 504 нових учнів. За словами начальниці відділу дошкільної, середньої та позашкільної освіти Ірини Сум, до осінніх канікул кожна школа навчатиметься шість днів на тиждень. Вже в листопаді учні повернуться до звичного п’ятиденного навчання.

«Відпрацювання сім субот наперед дозволить зробити довші канікули взимку, або якщо, у випадку блекаутів чи негоди, дітям доведеться перебувати вдома і навчання не буде можливим», – зазначила в коментарі ZAXID.NET Ірина Сум.

Свято Першого дзвоника через війну в Україні для всіх учнів не проводять. В Тернополі 1 вересня деякі школи проведуть урочистості для першачків та майбутніх випускників. У більшості шкіл проведуть святкові лінійки для перших та одинадцятих класів на першому уроці 2 вересня, а опісля розпочнуться звичайні уроки за розкладом.

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