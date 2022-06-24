25 червня у Тернополі працюватимуть сільськогосподарські ярмарки

У Тернополі тривають сільськогосподарські ярмарки, де жителі та гості громади можуть придбати вироби сільськогосподарської продукції, товари підприємств харчової та переробної промисловості.

Цієї суботи, 25 червня, уже традиційні ярмарки будуть працювати на трьох локаціях за адресами:

– вул. Лесі Українки, 39;

– на перетині вулиць Миру-Дружби;

– зупинка громадського транспорту ТРЦ «Подоляни».

Нагадаємо, у зв’язку із зростанням температури зовнішнього повітря, під час проведення ярмарків здійснюватиметься посилений контроль за дотриманням санітарних вимог.

Серед основних вимог до учасників сільськогосподарських ярмарків є наступні:

дотримання відповідних температурних режимів під час реалізації швидкопсувних харчових продуктів тваринного походження;

наявність документів про проведення ветеринарно – санітарної експертизи;

дотримання продавцями правил особистої гігієни та наявність в них спецодягу та санітарних книг щодо проходження обов’язкових медичних оглядів;

наявність витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.