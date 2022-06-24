На Тернопільщині до відповідальності притягнуть медика, якого звинувачують у смерті немовляти

Із заявою притягнути до кримінальної відповідальності медичних працівників перинатального центру ще у травні 2018 року звертався житель Тернопільщини. Чоловік звинуватив медика в неналежному виконанні своїх професійних обов’язків, що стало причиною смерті його новонародженої дитини.

Даний факт слідчі внесли в ЄРДР згідно з ч. 2 ст. 140 (Неналежне виконання професійних обов’язків медичним працівником, що спричинило тяжкі наслідки) ККУ.

У ході слідства стало відомо, що жінка знаходилася на стаціонарному лікуванні у відділенні патології вагітних. Її лікуючим лікарем був підозрюваний.

Поліцейські довели, що, коли у тернополянки розпочалися пологи, акушер-гінеколог при виявленні патологічних змін у плода зобов’язаний був змінити тактику ведення пологів. Неправильно встановлений діагноз та невірно обрана тактика ведення пологів стали причиною того, що дитина народилася в стані тяжкої асфіксії. Реанімаційні заходи щодо новонародженого не дали позитивного результату і через чотири дні дитина померла у реанімаційному відділенні лікарні.

За неналежне виконання своїх професійних обов’язків внаслідок недбалого та несумлінного до них ставлення, що спричинило тяжкі наслідки неповнолітньому, чоловік відповідатиме у суді. Санкція статті карається обмеженням волі на строк до п’яти років або позбавленням волі на строк до трьох років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, – повідомляє відділ комунікації поліції Тернопільської області.