3 жовтня центр Тернополя буде без води

Як повідомляє КП «Тернопільводоканал», у зв’язку з проведенням аварійно-ремонтних робіт у центральній частині міста, 3 жовтня з 09:00 до 17:00 год буде тимчасово відсутнє водопостачання за адресами: вул Маркіяна Шашкевича, 6, 8, 8-А, 10, 11, 12, вул. Торговиця, 24, 26, 28, 30, а також у ТЦ «Орнава», ТЦ «Кристал» і АЗС «ОККО».

Адміністрація КП «Тернопільводоканал» просить вибачення за тимчасові незручності та закликає громадян заздалегідь зробити необхідні запаси води.