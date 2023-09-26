Бажаючи заробити, чоловік втратив понад 13 тисяч гривень

Про ймовірне шахрайство із заявою до Кременецького райвідділу поліції звернувся житель Почаєва. Чоловік розповів, що через власну безпечність перевів незнайомцям 13200 гривень.

Потерпілий каже, що 21 вересня на сайті познайомився з дівчиною. Вони спілкувалися, переписуючися, але в реальному житті не зустрічалися. Під час розмови подруга розповіла, що роблячи ставки на одному із Telegram-каналів виграла 20 тисяч гривень. Чоловік також захотів “легких” грошей і розпитав умови гри.

Він усе виконав так, як сказала знайома: підписався на канал, отримав від бота номер картки і закинув на неї 3220 гривень. За дві години чоловік заробив 21660 гривень. Він вирішив вивести кошти, але не зміг. З чат-боту прийшло повідомлення, що потрібно для верифікації закинути на ще один рахунок 10 тисяч гривень. Що він і зробив.

У наступному повідомленні йшлося про те, що потрібно докинути ще 18 тисяч і всі витрачені кошти, виграш та відсоток повернеться на його картку. Проте чоловік грошей більше не мав й запідозрив, що спілкується з шахраями.

Після того, як переконався в афері, звернувся до поліції. Даний факт слідчі внесли в ЄРДР відповідно до статті 190 (шахрайство) ККУ.