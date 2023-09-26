Четверо борців з Тернопільщини отримали призові місця на Всеукраїнському турнірі з самбо

“23 вересня у Києві відбувся Всеукраїнський турнір з самбо на честь Героїв Сил Спеціальних Операцій ЗСУ серед старших юнаків,кадетів та підлітків. Турнір організований Національною федерацією самбо України – НФСУ. Спортсмени Федерації дзюдо самбо Тернопілля , Кдюсш Ім.Ю.Горайського міста Тернопіль та Західноукраїнського національного університету змагались з більш ніж 300 спортсменами з усієї України”, – повідомив тренер Віктор Гнатишин.



Тернопільські спортсмени завоювали призові місця, зокрема:



Басан Устим 2007 р .79 кг – срібло (кадети)



Яєчник Артур 2008р.71кг. срібло (кадети)



Маківка Артем 2008р.88кг. срібло (кадети)



Безпалько Марта 2009р.65кг. – бронза.



Саловський Володимир 2010р. – 7 місце



Савушкін Олександр2007р. – 7 місце (кадети)



Валерія Демчук представник команди Тернопіль.

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