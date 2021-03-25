445 млн. грн. заборгував Тернопільміськгаз за відібраний газ і навіть не намагається це врегулювати

У порівнянні з січнем відбір газу в лютому 2021 року зріс у чотири рази, при цьому відбулося критичне зростання боргів облгазів, про це повідомило ТОВ «Оператор ГТС України».

«У лютому 2021 року учасники ринку газу відібрали з газотранспортної системи 436 млн кубометрів газу на суму 4,04 млрд грн. Із них 87%, або 3,5 млрд грн, складає частка облгазів. У порівнянні з січнем відбори газу в лютому 2021 року зросли у чотири рази», – зазначили в ОГТСУ.

При цьому, наголосили в ОГТСУ, утворився критичний рівень заборгованості облгазів перед Оператором.

«Рівень заборгованості облгазів перед ОГТСУ є критичним. Проблема вимагає термінового вирішення, оскільки ставить під загрозу безперебійне постачання газу споживачам України. З такими боргами Оператор ГТС буде не в змозі здійснювати капітальні інвестиції та фінансувати в повному обсязі необхідні ремонти», – прокоментував генеральний директор Оператора ГТС України Сергій Макогон.

Як пояснили в ОГТСУ, неефективність менеджменту деяких операторів газорозподільних мереж (обл- і міськгазів) та непрозора політика закупівель газу для власних потреб призвели до кризової ситуації на ринку газу на початку лютого 2021 року.

«Уряд і НКРЕКП були змушені вжити надзвичайних заходів, щоб не допустити перебоїв постачання газу українським споживачам. Учасники ринку природного газу отримали на період лютого-березня 2021 року відстрочку платежів за утворені негативні небаланси до 90 днів (раніше цей період складав до 20 днів)», – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що оператори ГРМ мають сплатити ОГТСУ 5,11 млрд грн, ця сума включає як заборгованість за попередні періоди, так і нові нарахування до сплати. З них 3,56 млрд грн (70%) становлять борги, утворені з 1 січня 2020 року по 17 лютого 2021 року (до прийняття постанови), та 1,55 млрд грн – нарахування до сплати з відстрочкою 90 днів

Лідерами серед боржників залишаються Донецькоблгаз (+175 млн грн) та Тернопільміськгаз (+70 млн грн), які демонструють найбільший приріст нарахувань за відібраний газ. Сукупно їхня заборгованість та нарахування до сплати сягають 1 248 млн грн (803 млн грн – Донецькоблгаз і 445 млн грн Тернопільміськгаз).

«Ці два оператора ГРМ стабільно демонструють негативну динаміку накопичення боргів та навіть не намагаються врегулювати свої негативні небаланси. Це є підтвердженням проблеми на ринку газу, яка повинна бути вирішена на законодавчому рівні. Дієвим інструментом, що матиме системний вплив для запобігання проблемі боргів через несанкціоновані відбори газу, стане впровадження спеціальних розподільчих рахунків. Такий інструмент передбачений законопроєктом №3800, однак із червня 2020 року він досі не розглянутий парламентарями», – висловили занепокоєння в ОГТСУ.

У компанії наголосили, що за 14 місяців роботи нового незалежного Оператора ГТС протермінована заборгованість сягнула 1,98 млрд грн.

«Без впровадження спецрахунків ОГТСУ може повторити досвід Укртрансгазу. Компанія планує звернутися до Ради національної безпеки і оборони України щодо чинної ситуації з рівнем платежів, яка набула критичного характеру», – зазначили в ОГТСУ.

Як повідомлялось, проблема несплати за небаланси, утворені через несанкціонований відбір газу операторами ГРМ, залишається невирішеною з 2015 року. Це призвело до накопичення безнадійної заборгованості у попереднього оператора ГТС (АТ «Укртрансгаз») у розмірі понад 44 млрд грн за період 2015 – 2019 років.