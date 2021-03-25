534 нових випадки: невтішна статистика COVID-19 на Тернопільщині
534 нових випадки коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Тернопільській області станом на 25 березня 2021 року.
Також за останню добу:
летальних випадків – 2 (чоловік 69 р. Кременецький район м. Шумськ, чоловік 73 р. м. Кременець)
одужало – 378 осіб
проведено досліджень методом ПЛР – 1927
За весь час пандемії в Тернопільській області
захворіло – 51495 осіб;
одужало – 43440 осіб;
летальних випадків – 719 (3 випадки жителі інших областей).
Загалом випадки підтверджено:
– Кременецький район – 5550 (4939 одужало, 78 летальних):
в т.ч. м. Кременець – 1189 (1037 одужало, 19 летальних)
– Тернопільський район – 30883 (26002 одужало, 391 летальних):
в т.ч. м. Тернопіль – 14233 (11859 одужало, 179 летальних)
– Чортківський район – 15062 (12499 одужало, 247 летальних):
в т.ч. м. Чортків – 2157 (1682 одужало, 20 летальних)
Географія поширення нових випадків:
Кременецький район (56 осіб):
• м. Кременець – 12
• м. Почаїв – 19
• с. Білокриниця – 1
• с. Будки – 2
• с. Велика Горянка – 1
• с. Великі Бережці – 1
• с. Підлісці – 2
• с. Розтоки – 1
• с. Старий Почаїв – 1
• смт Вишнівець – 6
• с. Старий Вишнівець – 2
• с. Дзвиняча – 1
• с. Федьківці – 1
• с. Великі Дедеркали – 1
• с. Кудлаївка – 2
• с. Підгайці – 1
• с. Сураж – 1
• с. Темногайці – 1
Тернопільський район (324 особи):
• м. Тернопіль – 112
• м. Бережани – 12
• с. Куропатники – 1
• с. Лапшин – 1
• с. Мечищів – 3
• с. Шибалин – 4
• м. Збараж – 8
• с. Верняки – 1
• с. Вищі Луб’янки – 1
• с. Зарубинці – 2
• с. Кобилля – 1
• с. Колодне – 2
• с. Максимівка – 1
• с. Хоми – 1
• с. Чагарі Збаразькі – 4
• с. Чернихівці – 1
• с. Шимківці – 8
• м. Зборів – 8
• смт Залізці – 1
• с. Гаї-За-Рудою – 1
• с. Гарбузів – 1
• с. Загір’я – 1
• с. Озерна – 4
• с. Ренів – 2
• с. Розгадів – 1
• с. Цебрів – 2
• смт Козова – 12
• с. Августівка – 1
• с. Великий Ходачків – 1
• с. Денисів – 1
• с. Криве – 6
• с. Олесине – 1
• с. Теофіпілка – 1
• смт Підволочиськ – 11
• м. Скалат – 1
• с. Гущанки – 3
• с. Жеребки – 2
• с. Іванівка – 1
• с. Кам’янки – 1
• с. Кошляки – 1
• с. Криве – 1
• с. Оріховець – 1
• с. Пальчинці – 1
• с. Пеньківці – 1
• с. Терпилівка – 1
• с. Токи – 2
• с. Чернилівка – 1
• м. Теребовля – 16
• смт Дружба – 2
• с. Боричівка – 2
• с. Дарахів – 1
• с. Дворіччя – 2
• с. Довге – 1
• с. Долина – 3
• с. Застіноче – 1
• с. Золотники – 3
• с. Іванівка – 3
• с. Кобиловолоки – 1
• с. Кровинка – 1
• с. Підгайчики – 1
• с. Слобідка – 1
• с. Соколів – 1
• с. Сороцьке – 1
• с. Соснів – 1
• с. Струсів – 5
• смт Велика Березовиця – 1
• смт Великі Бірки – 2
• с. Ангелівка – 1
• с. Біла – 2
• с. Байківці – 3
• с. Великі Гаї – 2
• с. Гаї-Шевченківські – 9
• с. Грабовець – 1
• с. Домаморич – 4
• с. Драганівка – 1
• с. Дубівці – 2
• с. Лозова – 1
• с. Петриків – 1
• с. Підгородне – 1
• с. Плотича – 1
• с. Прошова – 2
• с. Соборне – 2
Чортківський район (154 особи):
• м. Чортків – 9
• смт Заводське – 2
• с. Біла – 2
• с. Давидківці – 1
• с. Джурин – 1
• с. Залісся – 1
• с. Мухавка – 1
• с. Нагірянка – 1
• с. Переходи – 1
• с. Шманьківці – 1
• м. Борщів – 8
• смт Мельниця-Подільська – 1
• смт Скала-Подільська – 1
• с. Золоте – 4
• с. Гермаківка – 2
• с. Глибочок – 8
• с. Горошова – 1
• с. Дзвинячка – 1
• с. Королівка – 1
• с. Кривче – 2
• с. Монастирок – 2
• с. Озеряни – 1
• с. Олексинці – 1
• с. Панівці – 1
• с. Шупарка – 1
• м. Бучач – 3
• с. Білявинці – 1
• с. Жизномир – 1
• с. Зелена – 1
• с. Зубрець – 1
• с. Космирин – 4
• с. Ліщанці – 2
• с. Новоставці – 1
• с. Осівці – 1
• с. Порохова – 1
• с. Соколів – 1
• с. Скоморохи – 2
• смт Гусятин – 7
• м. Копичинці – 4
• м. Хоростків – 1
• с. Васильківці – 1
• с. Вільхівчик – 2
• с. Гадинківці – 1
• с. Городниця – 2
• с. Котівка – 1
• с. Сидорів – 1
• с. Трибухівці – 1
• с. Чабарівка – 1
• с. Яблунів – 2
• м. Заліщики – 12
• смт Товсте – 1
• с. Бедриківці – 1
• с. Блищанка – 2
• с. Буряківка – 1
• с. Винятинці – 4
• с. Дзвиняч – 1
• с. Добрівляни – 3
• с. Іване-Золоте – 2
• с. Лисівці – 1
• с. Новосілка – 2
• с. Садки – 2
• м. Монастириська – 6
• сел. Коропець – 2
• с. Велеснів – 1
• с. Гончарівка – 1
• с. Горигляди – 1
• с. Горішня Слобідка – 2
• с. Доброводи – 1
• с. Дубенка – 3
• с. Чехів – 1
• с. Яргорів – 5