Тернопільський архієпископ отримав нове призначення

Розпорядженням Священного Синоду Православної Церкви України, архієпископа Тернопільського і Кременецького Нестора призначено тимчасово керуючим Хмельницькою єпархією.

Про це повідомляє пресслужба Київської митрополії ПЦУ.

«У зв’язку зі смертю керуючого Хмельницькою єпархією Преосвященного Антонія, митрополита Хмельницького і Кам’янець-Подільського (в миру Махоти Владислава Васильовича) призначити Преосвященного Нестора, архієпископа Тернопільського і Кременецького (в миру Писика Андрія Анатолійовича), тимчасово керуючим Хмельницькою єпархією УПЦ (ПЦУ), першим днем виконання обов’язків вважати 24 березня 2021 року», – йдеться в рішенні Синоду.

Як тимчасово керуючий Хмельницькою єпархією Преосвященний Нестор виконує всі канонічні та юридичні обов’язки єпархіального архієрея, з дотриманням приписів Статуту Православної Церкви України.