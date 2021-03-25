13:28 | 25.03.2021
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Тернопільщина 

Тернопільський архієпископ отримав нове призначення

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Розпорядженням Священного Синоду Православної Церкви України, архієпископа Тернопільського і Кременецького Нестора призначено тимчасово керуючим Хмельницькою єпархією.

Про це повідомляє пресслужба Київської митрополії ПЦУ.

«У зв’язку зі смертю керуючого Хмельницькою єпархією Преосвященного Антонія, митрополита Хмельницького і Кам’янець-Подільського (в миру Махоти Владислава Васильовича) призначити Преосвященного Нестора, архієпископа Тернопільського і Кременецького (в миру Писика Андрія Анатолійовича), тимчасово керуючим Хмельницькою єпархією УПЦ (ПЦУ), першим днем виконання обов’язків вважати 24 березня 2021 року», – йдеться в рішенні Синоду.

Як тимчасово керуючий Хмельницькою єпархією Преосвященний Нестор виконує всі канонічні та юридичні обов’язки єпархіального архієрея, з дотриманням приписів Статуту Православної Церкви України.

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