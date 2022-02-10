Багато емоцій: спортсмен з Кременця виступає на Олімпіаді у Пекіні

22-річний Дмитро Мазурчук на Олімпійських іграх у Пекіні представляє Україну в двоборстві. У 10-кілометровій гонці Дмитро фінішував 36-м, а у стрибках з трампліну показав 35-й результат зі стрибком на 87 метрів. Всього на старт вийшли 44 спортсмени, пише Суспільне.

За пробним стрибком Дмитра на Олімпійських іграх в Пекіні спостерігала його родина в Кременці. Після стрибка сестра його матері Віра Ломакович зателефонувала спортсменові.

“Ти молодець, гарно стрибнув”, – каже Віра Ломакович.

Дмитро на Олімпійських іграх вперше. Він розповів, у яких дисциплінах змагатиметься:

“Нормальний трамплін К-90 і після стрибків Гундерсон 10 кілометрів. 15 числа буде великий трамплін К-120, після стрибків буде Гундерсон 10 кілометрів. Перехвилювався, але класно, багато емоцій”.

Бабуся Дмитра Тетяна Ломакович розповідає, підтримують його на змаганнях усією сім’єю:

“Ми дуже вболіваємо за Дмитра, хлопці всі бігають по хаті, баба тут скаче до стелі. Для нас він завжди буде найкращий”, – каже бабуся Тетяна Ломакович.

Бабуся Дмитра розповіла, що стіні висять його медалі, а на полиці – грамоти та дипломи. Спортом, каже, її онук займається з 11-ти років.

“Він пішов на заняття сам. Я ще посварилася на нього тоді, ще легенько його вдарила за те, що я не знала, де він після школи дівся”, – каже бабуся.

Тетяна розповідає, пишається кожною перемогою Дмитра. Його дитячий фотоальбом вона укладала сама. В дитинстві фотографувала хлопця, а коли він почав брати участь у змаганнях, то просила його фото в журналістів.

“Він ходив на змагання в Кременці. Воно почалося з того, що він поїхав у Польщу, Німеччину, Італію, Америку, Францію”, – каже Тетяна.

Дмитро не пропускає жодного тренування і дотримується дієти. Вона розповіла, комбінезони онука роблять на замовлення. Вони мають бути еластичними і не заважати спортсмену.

“Все в нього акуратненько складено. Бо там же у них стандарти. Кожна дрібниця важлива”, – каже Тетяна.

Головне, що намагалася прищепити Дмитру, виховуючи його. Про характер спортсмена розповідає так:

“М’який і добрий. Він з кожної поїздки обов’язково братикам і сестричці завжди привозить якийсь подарунок. Він дуже нам допомагає”, – каже Тетяна.

Тетяна Ломакович каже, вболіватимуть за свого чемпіона на кожних його змаганнях.

Нагадаємо, цьогорічні Олімпійські ігри тривають від 4-го лютого, поки що в української команди медалей немає. 23-річний Дмитро Мазурчук розпочав свою міжнародну кар’єру на зимовому європейському юнацькому олімпійському фестивалі в Австрії у 2015 році, де посів 29 місце. Він виступав також на юнацьких зимових олімпійських іграх у Норвегії в 2016 році, де посів 7 місце у змаганнях на трампліні та гонці на 5 км. Брав участь у 5-ти юніорських чемпіонатах світу. Його найкращим особистим результатом на світових змаганнях було 14 місце на нормальному трампліні та гонці на 5 і 10 км.