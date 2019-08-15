Мешканка Чорткова творить “м’яку” красу

Улюблені персонажі з дитячих мультфільмів мешканка Чорткова на Тернопільщині за допомогою плюшевих ниток та гачків переносить з екранів до себе додому, надаючи їм форми, ніжності та неабиякої чарівності.

За два роки жінка настільки наловчилася творити м’яку красу, що вже має власний великий казковий звіринець.

— Раніше дуже полюбляла творити різноманітні речі з бісеру. Вишивала ним, плела. А потім спробувала себе у новому ділі. Так уже два роки займаюся тим, що плету іграшки із антиалергенних плюшевих ниток, які всередині наповнюю холлофайбером. Для іграшки дуже важливим показником є її схильність до розтягування, механічного пошкодження, стирання і знебарвлення після прання. Щоб виріб не втрачав форми, варто вибрати хорошу пряжу, яка прослужить довго. Замовляю турецькі плюшеві нитки, які відповідають хорошим показникам. А додаткові елементи – ґудзички, очка, – пришиваю дуже міцно, аби дитина не відгризла, відірвала, — зазначила талановита краяна.

Майстриня підмітила, що оскільки її вироби м’які на дотик, маленьким дітям дуже подобається з ними грати. Це дозволяє їм розвивати тактильне сприйняття.

— Робити різноманітну звірину з ниток, які м’які та ніжні на дотик, неабияке задоволення. Ця робота дуже надихає мене, розслабляє. Такий спосіб рукоділля допоможе цікаво провести час, заспокоїти думки і нервову систему. Щоразу із приємністю очікую моменту, коли до рук візьму приємну нитку. Звичайно, на перших місяцях роботи не все йшло так, як треба. Іноді доводилося третій чи четвертий раз починати одну роботу, бо напартачила. Та потім набила руки на в’язанні – робота йде легко. Маю свої схеми, деякі сама вигадую, деякі купую. Бо ж щоби виходило щось гарне, доводилося не тільки багато терпіння, старанності докласти, але кошти платити за ескізи. Хотілося, щоби рукотвори були оригінальними, цікавими та різними, — наголосила пані Ніна.

Жінці неабияк приємно бачити, як її іграшками цікавляться діти та дорослі. Саме захоплені погляди дітлашні стимулюють майстриню наполегливіше працювати над рукотворами, поповнювати свій асортимент новими звірятами.

Тернополяни

— Щоби іграшка вийшла вдало, потрібно немало попрацювати над нею. Інколи важко вгадати, скільки часу на роботу витратиш. Наприклад, думаєш, що зробиться за два, а потім розумієш, що тобі ще день потрібен. Інколи все і від замовника залежить. Так, якщо людина щира, приємна, легко для неї в’язати. Починаю відкривати для себе сучасні мультики. От «Смішарики» моїй дитині полюбилися. Зв’язала декілька героїв. Маю красунь японської поп-культури Hello Kitty, «баранчиків шон» та багато інших цікавих мультяшних персонажів. А була цікава ситуація, коли зателефонувала до мене жінка і розповіла, що її син захоплюється супергероями. Тож я робила одного із них – персонажа коміксів видавництва Marvel. Інколи фантазія не спить, а буянить. Виникне у голові цікавий задум. Сідаю робити – нічого не зупиняє, — розповіла жінка.

Умілиця додала, що дуже полюбляє презентувати свої вироби на ярмарках, адже це – чудова нагода поспілкуватися з іншими майстрами, обмінятися досвідом.