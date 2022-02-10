09:31 | 10.02.2022
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Новини Тернополя 

У Тернополі змінився графік роботи пунктів вакцинації

marta 0 Views Прокоментуй!

Сьогодні, 10 лютого, центри вакцинації населення та пункти щеплень проти COVID-19 у Тернополі будуть працювати за іншим графіком.

В тернопільській міськраді зазначили, що пункт щеплення, що у КП «Тернопільський міський лікувально-діагностичний центр» (вул. Руська, 47) працюватиме без змін у графіку, а усі інші центри вакцинації і пункти щеплення, які зазначені у таблиці нижче, відтепер працюватимуть з 10:00 до 17:00 год.

Отримати консультацію щодо вакцинації, термінів ревакцинації, місця проведення вакцинації можна за телефоном гарячої лінії +380678811066.

Пункти вакцинації, Центри вакцинації населення

Час прийому, год.

Вакцина

Телефон для довідок

Центр дозвілля і молодіжних ініціатив ім. Довженка просп. Злуки, 45

10:00-17:00

Пн. – Пт.

 

 

Вихідні і святкові дні: 10:00-17:00

Pfizer-BioNTech

Moderna

 

 

Pfizer-BioNTech

Moderna

CoronaVaс

+380678811066

ТЦ «Епіцентр» вул. Поліська, 7

10:00-17:00

Пн. – Пт.

Pfizer-BioNTech

Moderna

+380678811066

ТРЦ «Подоляни», вул. Текстильна, 28

10:00-17:00

Пн. – Пт.

Pfizer-BioNTech

Moderna

CoronaVaс

+380678811066

ТЦ «Орнава» вул. Анатолія Живова, 15 А

10:00-17:00

Пн. – Пт.

CoronaVaс

Moderna

+380678811066

КП «Тернопільський міський лікувально-діагностичний центр» ТМР

 вул. Руська, 47

Мобільна бригада №1

Робота на виїзді

Пн. – Пт., 09:00-11:00

 

Робота за попереднім записом (каб. №7)

Пн. – Пт., 11:00-16:00

 

Мобільна бригада №2

 Пн. – Пт., 09:00-16:00

(каб. №9)

Pfizer-BioNTech

 

 

 

Pfizer-BioNTech

 

 

 

CoronaVaс

Moderna

+380987655908

 

 

 

+380987655908

 

 

+380987655908

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