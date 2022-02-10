У Тернополі змінився графік роботи пунктів вакцинації
Сьогодні, 10 лютого, центри вакцинації населення та пункти щеплень проти COVID-19 у Тернополі будуть працювати за іншим графіком.
В тернопільській міськраді зазначили, що пункт щеплення, що у КП «Тернопільський міський лікувально-діагностичний центр» (вул. Руська, 47) працюватиме без змін у графіку, а усі інші центри вакцинації і пункти щеплення, які зазначені у таблиці нижче, відтепер працюватимуть з 10:00 до 17:00 год.
Отримати консультацію щодо вакцинації, термінів ревакцинації, місця проведення вакцинації можна за телефоном гарячої лінії +380678811066.
Пункти вакцинації, Центри вакцинації населення
Час прийому, год.
Вакцина
Телефон для довідок
Центр дозвілля і молодіжних ініціатив ім. Довженка просп. Злуки, 45
10:00-17:00
Пн. – Пт.
Pfizer-BioNTech
Moderna
Pfizer-BioNTech
Moderna
CoronaVaс
+380678811066
ТЦ «Епіцентр» вул. Поліська, 7
10:00-17:00
Пн. – Пт.
Pfizer-BioNTech
Moderna
+380678811066
ТРЦ «Подоляни», вул. Текстильна, 28
10:00-17:00
Пн. – Пт.
Pfizer-BioNTech
Moderna
CoronaVaс
+380678811066
ТЦ «Орнава» вул. Анатолія Живова, 15 А
10:00-17:00
Пн. – Пт.
CoronaVaс
Moderna
+380678811066
КП «Тернопільський міський лікувально-діагностичний центр» ТМР
вул. Руська, 47
Мобільна бригада №1
Робота на виїзді
Пн. – Пт., 09:00-11:00
Робота за попереднім записом (каб. №7)
Пн. – Пт., 11:00-16:00
Мобільна бригада №2
Пн. – Пт., 09:00-16:00
(каб. №9)
Pfizer-BioNTech
Pfizer-BioNTech
CoronaVaс
Moderna
+380987655908
+380987655908
+380987655908