У Тернополі змінився графік роботи пунктів вакцинації

Сьогодні, 10 лютого, центри вакцинації населення та пункти щеплень проти COVID-19 у Тернополі будуть працювати за іншим графіком.

В тернопільській міськраді зазначили, що пункт щеплення, що у КП «Тернопільський міський лікувально-діагностичний центр» (вул. Руська, 47) працюватиме без змін у графіку, а усі інші центри вакцинації і пункти щеплення, які зазначені у таблиці нижче, відтепер працюватимуть з 10:00 до 17:00 год.

Отримати консультацію щодо вакцинації, термінів ревакцинації, місця проведення вакцинації можна за телефоном гарячої лінії +380678811066.

Пункти вакцинації, Центри вакцинації населення Час прийому, год. Вакцина Телефон для довідок Центр дозвілля і молодіжних ініціатив ім. Довженка просп. Злуки, 45 10:00-17:00 Пн. – Пт. Вихідні і святкові дні: 10:00-17:00 Pfizer-BioNTech Moderna Pfizer-BioNTech Moderna CoronaVaс +380678811066 ТЦ «Епіцентр» вул. Поліська, 7 10:00-17:00 Пн. – Пт. Pfizer-BioNTech Moderna +380678811066 ТРЦ «Подоляни», вул. Текстильна, 28 10:00-17:00 Пн. – Пт. Pfizer-BioNTech Moderna CoronaVaс +380678811066 ТЦ «Орнава» вул. Анатолія Живова, 15 А 10:00-17:00 Пн. – Пт. CoronaVaс Moderna +380678811066 КП «Тернопільський міський лікувально-діагностичний центр» ТМР вул. Руська, 47 Мобільна бригада №1 Робота на виїзді Пн. – Пт., 09:00-11:00 Робота за попереднім записом (каб. №7) Пн. – Пт., 11:00-16:00 Мобільна бригада №2 Пн. – Пт., 09:00-16:00 (каб. №9) Pfizer-BioNTech Pfizer-BioNTech CoronaVaс Moderna +380987655908 +380987655908 +380987655908