Влада Тернополя продовжує тиск на активістів, які захищають зелені зони міста від забудови торговими кіосками.

9 лютого Адміністративна комісія Тернопільської міської ради на чолі з колишнім головним міліціонером Тернополя Петром Гукалюком «присудила» 51 гривню штрафу членкині команди «Сила Людей» Тетяні Яворській – за висадку дерев на місці нещодавно знищених у скверику на вулиці Живова. Про це повідомляють на сторінці “Сили Людей” у мережі Фейсбук.

Тетяна, разом з десятками інших тернополян, брала участь в толоці з прибирання зеленої зони і висадки дерев, де, через земельно-сервітутну схему, ведуться спроби збудувати «групу тимчасових споруд» (торгові кіоски).

Хочемо запевнити, що жодні спроби тиску не змінять позиції «Сили Людей» щодо підтримки тернополян у захисті зелених зон і прибудинкових територій від злочинних земельних обрудок, – кажуть партійці.