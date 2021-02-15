Адреси пунктів обігріву, розгорнутих на території Тернопільської області станом на 15 лютого

|Район
|Місце розташування ПО (адреса)
|Відомча належність
|Номер телефону
|Бережанський
|м.Бережани вул.Б.Хмельницького, 56 (приймальне відділення)
|КНП Бережанська ЦМ
|(03548) 2-17-59
|м. Бережани вул.Садова, 4. (гуртожиток)
|ВПНУБіП Бережанський агротехнічний інститут
|моб.0673520801, моб.0673531297
|Всього: 2
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|Бучацький
|м. Бучач, вул.Г.Шухевича, 48
|ЦКРЛ
|моб.0983678385
|м. Бучач, вул.Галицька, 104
|ЦКРЛ
|моб.0983678385
|м. Бучач, вул.Галицька,40
|Поліклініка
|моб.0983678385
|м. Бучач
|АЗПСМ
|моб.0967293966
|смт. Золотий Потік
|РКЛ
|моб.0673509865, моб.0673875545
|с. Осівці
|АЗПСМ
|моб.0963822789
|с. Космирин
|ФАП
|моб.0983734206
|с. Русилів
|ФП
|моб.0989647345
|с. Стінка
|АЗПСМ
|моб.0968917900
|с. Підзамочок
|ФАП
|моб.0677686788
|с. Озеряни
|АЗПСМ
|моб.0679651543
|с. Звенигород
|ФП
|моб.0977653111
|с. Пишківці
|ФАП
|моб.0988041634
|с. Верб’ятин
|ФП
|моб.0969408182
|с. Нові Петликівці
|ФП
|моб.0964367085
|с. Бобулинці
|ФП
|моб.0664534620
|с. Зубрець
|АЗПСМ
|моб.0969575915
|с. Ріпинці
|ФП
|моб.0988390995
|с. Малі Заліщики
|ФП
|моб.0971238975
|с. Білявинці
|ФП
|моб.0674951207
|с. Мартинівка
|ФП
|моб.0971724446
|с. Берем’яни
|ФП
|моб.0988894288
|с. Рукомиш
|ФП
|моб.0978093793
|с. Доброполе
|ФАП
|моб.0977627311
|с. Жизномир
|ФАП
|моб.0971136074
|с. Возилів
|ФАП
|моб.0966552398
|с. Переволока
|АЗПСМ
|моб.0672816376
|с. Матеушівка
|ФП
|моб.0970294723
|с. Губин
|ФП
|моб.0965135385
|с. Новоставці
|ФП
|моб.0965661332
|с. Медведівці
|ФАП
|моб.0974270086
|с. Цвітова
|ФП
|моб.0978646585
|с. Ліщанці
|ФАП
|моб.0989242971
|с. Киданів
|ФП
|моб.0984733721
|с. Заривинці
|ФП
|моб.0989009839
|с. Заривинці
|ФП
|моб.0989009839
|с. Сороки
|ФАП
|моб.0983734874
|с. Пушкарі
|ФП
|моб.0962149693
|с. Рублин
|ФП
|моб.0976435056
|с. Пилява
|АЗПСМ
|моб.0678355694
|с. Зелена
|ФП
|моб.0677044253
|с. Помірці
|ФП
|моб.0961263945
|с. Дуліби
|ФАП
|моб.0680709978
|с. Млинки
|ФП
|моб.0987987789
|с. Порохова
|ФАП
|моб.0676643994
|с. Старі Петликівці
|ФАП
|моб.0683352185
|смт. Золотий Потік
|АЗПСМ
|моб.0973072828
|с. Скоморохи
|ФАП
|моб.0962540511
|с. Жнибороди
|ФП
|моб.0974910553
|с. Миколаївка
|ФП
|моб.0679933625
|с. Соколів
|АЗПСМ
|моб.0987119354
|с. Сновидів
|ФАП
|моб.0983591885
|с. Костільники
|ФАП
|моб.0966025824
|с. Трибухівці
|ФАП
|моб.0966762205
|с. Бариш
|АЗПСМ
|моб.0971237208
|с. Язловець
|АЗПСМ
|моб.0680515522
|с. Сокілець
|ФП
|моб.0673369075
|с. Броварі
|ФП
|моб.0672915471
|Всього: 58
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|Борщівський
|КНП Борщівська РЛ, м. Борщів, вул.С.Бандери, 108
|МОЗ України
|(03541) 2-13-21
|Мельниця-Подільська НРКЛ, смт.Мельниця-Подільська, вул.Незалежності, 24
|МОЗ України
|(03541) 4-14-44
|Скала-Подільська МТО смт. Скала-Подільська, вул.Паркова, 2
|МОЗ України
|(03541) 5-11-67
|Більче-Золотецька АЗПСМ, с. Більче-Золоте, вул. Осередок, 15
|Комунальна власність громади
|097 90 97 380
|Адміністративна будівля громади, с.Іване-Пусте, вул.Шевченка, 65
|Комунальна власність громади
|(03541) 4-56-61
|Всього: 5
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|Гусятинський
|сел. Гусятин вул.Б.Лепкого 1
|КРЛ
|(03557) 2-28-98
|м. Копичинці вул.Шевченка 106
|КРЛ
|(03557) 4-15-35, моб.0986035798
|сел. Гримайлів вул.Полуботка 14
|ФАП
|(03557) 3-15-61, моб.0680117872
|м. Хоростків вул.Б.Лепкого 7
|ФАП
|(03557)3 -15-97, моб.0954405347
|Всього:4
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|Заліщицький
|м. Заліщики, вул. С. Бандери, 68
|КНП «Заліщицька ЦРЛ»
|моб.0971994455
|м. Заліщики, вул. Стефаника, 13
|Кафе «Каштан» (з 10:00 до 17:00)
|моб.0961063007
|м. Заліщики, вул.40років Перемоги, 9
|15 державна пожежно-рятувальна частина ДСНС України у Тернопільській області
|2-16-54
|м. Заліщики, вул.Стефаника, 4а
|Кафе «Старе місто» (з 10:00 до 22:00)
|2-21-61, моб.0975332323
|м. Заліщики, вул.Маковея, 2
|ПП «Роксоланочка» (з 10:00 до 17:00)
|2-30-86
|м. Заліщики, вул.С.Бандери, 94б
|Маркет «Теко-ТРЕЙД»
|моб.0963824816
|м. Заліщики, вул.С.Бандери, 123а
|Кафе «У парку» (з 11:00 до 17:00)
|4-13-75, моб.0678015674
|м. Заліщики, вул. С.Бандери, 118
|АЗС ТОВ «Вест Петроль Маркет»
|моб.0984208408
|с. Синьків
|Синьківська АЗПСМ
|2-61-17, моб.0680931396
|с. Касперівці
|Касперівська ФАП
|2-54-75, моб.0672791261
|с. Торське
|Торська АЗПСМ
|2-72-17, моб.0956943836
|с. Зозулинці
|Зозулинська АЗПСМ
|2-62-38, моб.0989725559
|с. Колодрібка
|Колодрібська ФАП
|моб.0680378561
|с. Новосілка
|Новосілківська АЗПСМ
|2-45-38, моб.0986640406
|с. Блищанка
|Блищанська АЗПСМ
|2-42-17
|м. Заліщики, вул. С. Бандери, 68
|КНП «Заліщицький районний центр ПМСД»
|2-14-34, моб.0677760998
|с. Дунів
|Дунівська ФАП
|2-65-17, моб.0963923091
|смт. Товсте, вул.Виробнича 1
|Комунальна установа «Центр надання соціальних послуг» Товстенської селищної ради
|3-52-30, моб.0978594823
|смт. Товсте, вул.Робітнича, 1
|КНП «Товстенська селищна лікарня» Товстенської селищної ради
|3-56-35
|с. Устечко
|Устечківська АЗПСМ
|3-82-38, моб.0967150050
|с. Дорогичівка
|Дорогичівська АЗПСМ
|3-82-38, моб.0967150050
|с. Буряківка
|Буряківська АЗПСМ
|3-86-27, моб.0678619342
|с. Лисівці
|Лисівська АЗПСМ
|3-72-17, моб.0979797412
|с. Попівці
|Попівецька АЗПСМ
|3-66-17, моб.0978349891
|с. Нирків
|Нирківська АЗПСМ
|3-66-17, моб.0978349891
|с. Поділля
|Подільська ФАП
|моб.0978933907
|смт. Товсте
|Товстенська АЗПСМ
|моб.0971550938
|смт. Товсте, вул. Українська, 107
|Товстенське МПК
|3-53-61, моб.0678487309
|Всього: 28
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|Збаразький
|м. Збараж, вул. Павлова, 2
|ЦКРЛ
|(250) 2-20-26
|смт. Вишівець, вул. Замкова, 2
|РКЛ
|(250) 3-10-70
|с. Максимівка, вул. Шевченка, 41
|РКЛ
|(250) 44-7-17
|с. Базаринці
|ФП
|(250) 2-11-13
|с. Тарасівка
|ФП
|(250) 42-1-17
|с. М.Глибочок
|ФП
|моб.0969053993
|с.Чорний Ліс
|ФП
|(250) 42-1-13
|с.Капустинці
|ФП
|(250) 47-1-07
|с.Мусорівці
|ФП
|(250) 47-1-59
|с. Ст.Збараж
|ФП
|(250) 2-24-33
|с. Верняки
|ФП
|(250) 44-6-88
|с. Залужжя
|ФАП
|(250) 2-63-40
|с. Івашківці
|ФП
|(250) 41-3-22
|с. Ліски
|ФП
|(250) 47-3-97
|с. Розношинці
|ФП
|(250) 44-1-17
|с. Красносільці
|ФП
|(250) 44-1-09
|с. Добромірка
|ФП
|(250) 43-3-19
|с. Шили
|ФП
|(250) 43-7-83
|с. Діброва
|ФП
|(250) 43-7-07
|с. Чернихівці
|АЗПСМ
|(250) 44-5-61
|с. Кобилля
|АЗПСМ
|(250) 45-4-31
|с. Іванчани
|ФП
|(250) 45-3-17
|с. М.Березовиця
|ФП
|(250) 45-3-12
|с. Н. Луб’янки
|АЗПСМ
|(250) 43-5-17
|с. В.Луб’янки
|ФАП
|(250) 41-5-17
|с. Н.Рогівець
|ФП
|(250) 41-5-59
|с. Стриївка
|АЗПСМ
|(250) 46-1-17
|с. Травневе
|ФП
|(250) 46-3-35
|с. Романове Село
|АЗПСМ
|(250) 46-6-17
|с. Киданці
|ФАП
|(250) 46-5-53
|с. Доброводи
|АЗПСМ
|(250) 49-5-17
|с. Новики
|ФП
|(250) 49-7-30
|с.Чумалі, Оприлівці
|ФП
|(250) 41-6-09
|с. Зарубинці
|ФП
|(250) 41-3-17
|с. Шимківці
|АЗПСМ
|(250) 44-2-17
|с. Решнівка
|ФАП
|(250) 44-2-58
|с. Бабії
|ФП
|(250) 44-2-58
|с. Болязуби
|ФП
|(250) 45-6-57
|с. Залісці
|АЗПСМ
|(250) 34-3-17
|с.В. Кунинець
|АЗПСМ
|(250) 34-1-75
|с. М.Кунинець
|ФП
|(250) 34-1-14
|с. Хоми
|ФП
|(250) 45-7-13
|с. Чеснівський Раковець
|ФП
|(250) 45-7-26
|с. В. Вікнинни
|АЗПСМ
|(250) 33-3-17
|с. М.Вікнини
|ФП
|(250) 33-3-65
|с. Котюжини
|ФП
|(250) 33-3-60
|с. Заруддя
|АЗПСМ
|(250) 45-1-47
|с. Олишківці
|ФП
|(250) 45-2-47
|с. В.Раковець
|ФП
|(250) 33-5-17
|с. М.Раковець
|ФП
|(250) 33-5-43
|с. Бодаки
|АЗПСМ
|(250) 35-1-42
|с. Коханівка
|ФП
|(250) 35-1-50
|с. Гнидава
|ФП
|(250) 35-1-35
|с. Діброва
|ФП
|(250) 35-1-34
|с. Ст.Вишнівець
|ФАП
|(250) 3-17-80
|с. Кухаруки
|ФП
|(250) 3-10-76
|с. Кинахівці
|ФАП
|(250) 3-10-89
|с. Федьківці
|ФП
|(250) 3-17-25
|с. Бутин
|ФП
|моб.0680025468
|с. Дзвиняча
|ФАП
|моб.0971702040
|с. Лози
|ФП
|(250) 35-3-31
|с.Кривчики
|ФАП
|моб.0672914371
|Всього: 62
|
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|Зборівський
|м. Зборів, вул. Б. Хмельницького, 17
|Зборівська центральна районна лікарня
|(03540) 2-14-00
|сел. Залізці, вул. Шевченка, 56
|Залозецька номерна районна лікарня № 2
| (03540 3-13-58
|с. Озерна, вул.Молодіжна,2
|Амбулаторія загальної практики – сімейної медицини с. Озерна
|(03540) 4-11-47, 4-11-38
|Всього: 3
|
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|Козівський
| вул Грушевського, 32, смт Козова (приміщення селищної ради 3-ій поверх)
|Районна рада (комунальна)
|
|вул Галицька,15 смт Козлів (адмінбудинок селищної ради)
|Районна рада (комунальна)
|
|Всього: 2
|
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|Кременецький
| м. Кременець вул. Горбача, 1
|Кременецька КРЛ
|103
|Всього:1
|
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|Лановецький
|м. Ланівці, вул. Шевченка, 30
|КНП “Лановецька центральна районна лікарня”
|(249) 2-13-37, моб.0967343594
|Всього: 1
|
|
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|Монастириський
|Монастириський район, м.Монастириська, вул.Шевченка, 29
|КНП Монастириська ЦРЛ
|(03555) 2-16-09, 2-15-01
|Монастириський район, смт. Коропець, вул. Каганця
|Коропецька лікарня
|(03555) 4-75-50
|Монастириський район, с. Устя – Зелене
|Стаціонарне відділення МРТЦСО
|(03555) 2-45-92
|Всього: 3
|
|
|
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|Підгаєцький
|с. Завалів
|АЗПСМ КНП “ЦПМСЛ” Підгаєцької районної ради
|(03542) 4-56-99, моб.0965203817
|с. Новосілка
|АЗПСМ КНП “ЦПМСЛ” Підгаєцької районної ради
|(03542) 4-45-17, моб.0984633462
|с. Голгоча
|АЗПСМ КНП “ЦПМСЛ” Підгаєцької районної ради
|(03542) 4-31-17, моб.0965261417
|с. Мужилів
|АЗПСМ КНП “ЦПМСЛ” Підгаєцької районної ради
|(03542) 4-62-17, моб.0962204683
|м. Підгайці, вул. Бережанська 13
| Будинок культури Підгаєцької районної ради
|моб.0965404700
|Всього: 5
|
|
|
|
|
|
|Підволочиський
|м. Скалат, вул. Л.Курбаса
|КРЛ
|3-16-39, моб.0967241479
|смт. Підволочиськ, вул. П.Мстислава, 102
|КЦРЛ
|2-16-09, моб.0501620193
|с. Нове Село
|АЗПСМ
|моб.0972174047
|с. Новосілка
|АЗПСМ
|моб.0982945808
|с. Колодіївка
|АЗПСМ
|моб.0971857656
|с. Галущинці
|АЗПСМ
|моб.0961456288
|с. Остапє
|АЗПСМ
|моб.0988265075
|с. Старий Скалат
|АЗПСМ
|моб.0683580836
|с. Качанівка
|АЗПСМ
|моб.0969977453
|с. Кошляки
|АЗПСМ
|моб.0678370504
|с. Токи
|АЗПСМ
|моб.0686466115
|с. Кам’янки
|АЗПСМ
|моб.0683278040
|с. Богданівка
|ФАП
|моб.0989656370
|с. Воробіївка
|ФП
|моб.0963867508
|с. Пеньківці
|ФП
|моб.0988620046
|с. Мислова
|ФП
|моб.0984633459
|с. Гнилиці
|ФП
|моб.0972174047
|с. Жеребки
|ФП
|моб.0967636015
|с. Іванівка
|ФП
|моб.096085631
|с. Рожиськ
|ФП
|моб.0969505219
|с. Клебанівка
|ФП
|моб.0968327331
|с. Шевченково
|ФП
|моб.0968327331
|с. Мовчанівка
|ФП
|моб.0984286433
|с. Хмелиська
|ФП
|моб.0978204158
|с. Оріховець
|ФП
|моб.0976293917
|с. Чернилівка
|ФП
|моб.0660466148
|с. Пальчинці
|ФП
|моб.0974189982
|с. Турівка
|ФП
|моб.0679454332
|с. Фащівка
|ФП
|моб.0969505219
|с. Супранівка
|ФП
|моб.0977710874
|с. Росохуватець
|ФП
|моб.0977710874
|с. Терпилівка
|ФП
|моб.0684234563
|с. Лозівка
|ФП
|моб.0963259828
|с. Климківці
|ФП
|–
|Всього: 34
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|Теребовлянський
|м. Теребовля, вул.Шевченка, 13, їдальня «Гуманітар»
|Територіальний центр соціаль-ного обслугову вання (надання соціальних пос луг) міської ради
|2-12-82, 2-15-94
|Вул.Січових Стрільців, Центральна районна лікарня, приймальне відділення
|НП КУТРР Теребовлянська центральна районна лікарня
|2-20-98
|Золотниківська районна лікарня
|НП КУТРР Золотниківська районна лікарня
|3-12-81, 3-12-03
|Микулинецька районна лікарня
|НП КУТРР Микулинецька районна лікарня
|5-10-27, 5-10-38
|Амбулаторії загальної практики сімейної медицини:
|Центр первинної медико – санітарної допомоги
|4-97-17
|с. Дарахів
|Амбулаторії загальної практики сімейної медицини:
|Центр первинної медико – санітарної допомоги
|4-43-24
|с. Хмелівка
|Всього: 6
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|Тернопільський
|с. В. Бірки, вул. Грушевського 51
|Стаціонарне відділення КНП ТРР ТЦРЛ
|моб.0974112353
|с. Мишковичі, вул.Надрічна 23
|Геріатричне відділення КНП ТРР ТЦРЛ
|290981
|Всього: 2
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|Чортківський
|м. Чортків
|КП «Чортків дім» 5
|(03552) 2-08-94, (03552) 2-35-72, моб.0972715486
|с. Пастуше
|ФАП
|моб.0682829460
|с. Росохач
|ФАП
|моб.0685874827
|с. Горішня Вигнанка
|ФАП
|моб.0995576349
|с. Біла
|ФАП
|моб.0975045831
|с. Скородинці
|ФАП
|моб.0977219448
|с. Бичківці
|ФАП
|моб.0986467610
|смт. Заводське, вул.Чарнецького, 2
|будинок культури
|моб.0968426348
|с. Давидківці, вул.Л.Костенко, 2
|адміністративний будинок
|моб.0988143198
|с. Чорнокінецька Воля, вул.Центральна,1
|будинок культури
|моб.0987997823
|с-ще Нагірянка, вул.О.Кобилянської, 2
|адмінбудинок
|моб.0674623738
|с. Ягільниця, вул.Чортківська, 55
|адмінбудинок
|моб.0673242916
|с. Базар
|сільська рада
|моб.0673507227
|с. Звиняч
|сільська рада
|моб.0673702107
|с. Палашівка
|сільська рада
|моб.0688470124
|с. Косів
|сільська рада
|моб.0977005509
|с. Ридодуби
|сільська рада
|моб.0676700554
|с. Ромашівка
|сільська рада
|моб.0983458840
|с. Джурин
|сільська рада
|моб.0683085468
|с. Полівці
|сільська рада
|моб.0673540457
|Всього: 20
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|Шумський
|Шумськ вул. Енергетична, 1
|Районна рада (комунальна)
|103
|Шумський р-н, с.В.Дедеркали
|Районна рада (комунальна)
|3 13 04
|Всього: 2
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