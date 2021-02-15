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Адреси пунктів обігріву, розгорнутих на території Тернопільської області станом на 15 лютого

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Адреси пунктів обігріву, розгорнутих на території Тернопільської області станом на 15.02.2021 (оновлюється)

 
РайонМісце розташування ПО (адреса)Відомча належністьНомер телефону
Бережанськийм.Бережани вул.Б.Хмельницького, 56 (приймальне відділення)КНП Бережанська ЦМ(03548) 2-17-59
м. Бережани вул.Садова, 4. (гуртожиток)ВПНУБіП Бережанський агротехнічний інститутмоб.0673520801, моб.0673531297
Всього: 2  
    
Бучацькийм. Бучач, вул.Г.Шухевича, 48ЦКРЛмоб.0983678385
м. Бучач, вул.Галицька, 104ЦКРЛмоб.0983678385
м. Бучач, вул.Галицька,40Поліклінікамоб.0983678385
м. БучачАЗПСМмоб.0967293966
смт. Золотий ПотікРКЛмоб.0673509865, моб.0673875545
с. ОсівціАЗПСМмоб.0963822789
с. КосмиринФАПмоб.0983734206
с. РусилівФПмоб.0989647345
с. СтінкаАЗПСМмоб.0968917900
с. ПідзамочокФАПмоб.0677686788
с. ОзеряниАЗПСМмоб.0679651543
с. ЗвенигородФПмоб.0977653111
с. ПишківціФАПмоб.0988041634
с. Верб’ятин ФПмоб.0969408182
с. Нові ПетликівціФПмоб.0964367085
с. БобулинціФПмоб.0664534620
с. ЗубрецьАЗПСМмоб.0969575915
с. РіпинціФПмоб.0988390995
с. Малі ЗаліщикиФПмоб.0971238975
с. БілявинціФПмоб.0674951207
с. МартинівкаФПмоб.0971724446
с. Берем’яниФПмоб.0988894288
с. РукомишФПмоб.0978093793
с. ДоброполеФАПмоб.0977627311
с. ЖизномирФАПмоб.0971136074
с. ВозилівФАПмоб.0966552398
с. ПереволокаАЗПСМмоб.0672816376
с. МатеушівкаФПмоб.0970294723
с. ГубинФПмоб.0965135385
с. НовоставціФПмоб.0965661332
с. МедведівціФАПмоб.0974270086
с. ЦвітоваФПмоб.0978646585
с. ЛіщанціФАПмоб.0989242971
с. КиданівФПмоб.0984733721
с. ЗаривинціФПмоб.0989009839
с. ЗаривинціФПмоб.0989009839
с. СорокиФАПмоб.0983734874
с. ПушкаріФПмоб.0962149693
с. РублинФПмоб.0976435056
с. ПиляваАЗПСМмоб.0678355694
с. ЗеленаФПмоб.0677044253
с. ПомірціФПмоб.0961263945
с. ДулібиФАПмоб.0680709978
с. МлинкиФПмоб.0987987789
с. ПороховаФАПмоб.0676643994
с. Старі ПетликівціФАПмоб.0683352185
смт. Золотий ПотікАЗПСМмоб.0973072828
с. СкоморохиФАПмоб.0962540511
с. ЖнибородиФПмоб.0974910553
с. МиколаївкаФПмоб.0679933625
с. СоколівАЗПСМмоб.0987119354
с. СновидівФАПмоб.0983591885
с. КостільникиФАПмоб.0966025824
с. ТрибухівціФАПмоб.0966762205
с. БаришАЗПСМмоб.0971237208
с. ЯзловецьАЗПСМмоб.0680515522
с. СокілецьФПмоб.0673369075
с. БроваріФПмоб.0672915471
Всього: 58  
    
БорщівськийКНП Борщівська РЛ, м. Борщів, вул.С.Бандери, 108МОЗ України(03541) 2-13-21
Мельниця-Подільська НРКЛ, смт.Мельниця-Подільська, вул.Незалежності, 24МОЗ України(03541) 4-14-44
Скала-Подільська МТО смт. Скала-Подільська, вул.Паркова, 2МОЗ України(03541) 5-11-67
Більче-Золотецька АЗПСМ, с. Більче-Золоте, вул. Осередок, 15Комунальна власність громади097 90 97 380
Адміністративна будівля громади, с.Іване-Пусте, вул.Шевченка, 65Комунальна власність громади(03541) 4-56-61
Всього: 5  
    
Гусятинськийсел. Гусятин вул.Б.Лепкого 1КРЛ(03557) 2-28-98
м. Копичинці вул.Шевченка 106КРЛ(03557) 4-15-35, моб.0986035798
сел. Гримайлів вул.Полуботка 14ФАП(03557) 3-15-61, моб.0680117872
м. Хоростків вул.Б.Лепкого 7ФАП(03557)3 -15-97, моб.0954405347
Всього:4  
    
Заліщицькийм. Заліщики, вул. С. Бандери, 68КНП «Заліщицька ЦРЛ»моб.0971994455
м. Заліщики, вул. Стефаника, 13Кафе «Каштан» (з 10:00 до 17:00)моб.0961063007
м. Заліщики, вул.40років Перемоги, 915 державна пожежно-рятувальна частина ДСНС України у Тернопільській області2-16-54
м. Заліщики, вул.Стефаника, 4аКафе «Старе місто» (з 10:00 до 22:00)2-21-61, моб.0975332323
м. Заліщики, вул.Маковея, 2ПП «Роксоланочка» (з 10:00 до 17:00)2-30-86
м. Заліщики, вул.С.Бандери, 94бМаркет «Теко-ТРЕЙД»моб.0963824816
м. Заліщики, вул.С.Бандери, 123аКафе «У парку» (з 11:00 до 17:00)4-13-75, моб.0678015674
м. Заліщики, вул. С.Бандери, 118АЗС ТОВ «Вест Петроль Маркет»моб.0984208408
с. СиньківСиньківська АЗПСМ2-61-17, моб.0680931396
с. КасперівціКасперівська ФАП2-54-75, моб.0672791261
с. ТорськеТорська АЗПСМ2-72-17, моб.0956943836
с. ЗозулинціЗозулинська АЗПСМ2-62-38, моб.0989725559
с. КолодрібкаКолодрібська ФАПмоб.0680378561
с. НовосілкаНовосілківська АЗПСМ2-45-38, моб.0986640406
с. БлищанкаБлищанська АЗПСМ2-42-17
м. Заліщики, вул. С. Бандери, 68КНП «Заліщицький районний центр ПМСД»2-14-34, моб.0677760998
с. ДунівДунівська ФАП2-65-17, моб.0963923091
смт. Товсте, вул.Виробнича 1Комунальна установа «Центр надання соціальних послуг» Товстенської селищної ради3-52-30, моб.0978594823
смт. Товсте, вул.Робітнича, 1КНП «Товстенська селищна лікарня» Товстенської селищної ради3-56-35
с. УстечкоУстечківська АЗПСМ3-82-38, моб.0967150050
с. ДорогичівкаДорогичівська АЗПСМ3-82-38, моб.0967150050
с. БуряківкаБуряківська АЗПСМ3-86-27, моб.0678619342
с. ЛисівціЛисівська АЗПСМ3-72-17, моб.0979797412
с. ПопівціПопівецька АЗПСМ3-66-17, моб.0978349891
с. НирківНирківська АЗПСМ3-66-17, моб.0978349891
с. ПоділляПодільська ФАПмоб.0978933907
смт. ТовстеТовстенська АЗПСМмоб.0971550938
смт. Товсте, вул. Українська, 107Товстенське МПК3-53-61, моб.0678487309
Всього: 28  
    
Збаразькийм. Збараж, вул. Павлова, 2ЦКРЛ(250) 2-20-26
смт. Вишівець, вул. Замкова, 2РКЛ(250) 3-10-70
с. Максимівка, вул. Шевченка, 41РКЛ(250) 44-7-17
с. БазаринціФП(250) 2-11-13
с. ТарасівкаФП(250) 42-1-17
с. М.ГлибочокФПмоб.0969053993
с.Чорний ЛісФП(250) 42-1-13
с.КапустинціФП(250) 47-1-07
с.МусорівціФП(250) 47-1-59
с. Ст.ЗбаражФП(250) 2-24-33
с. ВернякиФП(250) 44-6-88
с. ЗалужжяФАП(250) 2-63-40
с. ІвашківціФП(250) 41-3-22
с. ЛіскиФП(250) 47-3-97
с. РозношинціФП(250) 44-1-17
с. КрасносільціФП(250) 44-1-09
с. ДоброміркаФП(250) 43-3-19
с. ШилиФП(250) 43-7-83
с. ДіброваФП(250) 43-7-07
с. ЧернихівціАЗПСМ(250) 44-5-61
с. КобилляАЗПСМ(250) 45-4-31
с. ІванчаниФП(250) 45-3-17
с. М.БерезовицяФП(250) 45-3-12
с. Н. Луб’янкиАЗПСМ(250) 43-5-17
с. В.Луб’янкиФАП(250) 41-5-17
с. Н.РогівецьФП(250) 41-5-59
с. СтриївкаАЗПСМ(250) 46-1-17
с. ТравневеФП(250) 46-3-35
с. Романове СелоАЗПСМ(250) 46-6-17
с. КиданціФАП(250) 46-5-53
с. ДоброводиАЗПСМ(250) 49-5-17
с. НовикиФП(250) 49-7-30
с.Чумалі, ОприлівціФП(250) 41-6-09
с. ЗарубинціФП(250) 41-3-17
с. ШимківціАЗПСМ(250) 44-2-17
с. РешнівкаФАП(250) 44-2-58
с. БабіїФП(250) 44-2-58
с. БолязубиФП(250) 45-6-57
с. ЗалісціАЗПСМ(250) 34-3-17
с.В. КунинецьАЗПСМ(250) 34-1-75
с. М.КунинецьФП(250) 34-1-14
с. ХомиФП(250) 45-7-13
с. Чеснівський РаковецьФП(250) 45-7-26
с. В. ВікнинниАЗПСМ(250) 33-3-17
с. М.ВікниниФП(250) 33-3-65
с. КотюжиниФП(250) 33-3-60
с. ЗаруддяАЗПСМ(250) 45-1-47
с. ОлишківціФП(250) 45-2-47
с. В.РаковецьФП(250) 33-5-17
с. М.РаковецьФП(250) 33-5-43
с. БодакиАЗПСМ(250) 35-1-42
с. КоханівкаФП(250) 35-1-50
с. ГнидаваФП(250) 35-1-35
с. ДіброваФП(250) 35-1-34
с. Ст.ВишнівецьФАП(250) 3-17-80
с. КухарукиФП(250) 3-10-76
с. КинахівціФАП(250) 3-10-89
с. ФедьківціФП(250) 3-17-25
с. БутинФПмоб.0680025468
с. ДзвинячаФАПмоб.0971702040
с. ЛозиФП(250) 35-3-31
с.КривчикиФАПмоб.0672914371
Всього: 62  
    
Зборівськийм. Зборів, вул. Б. Хмельницького, 17Зборівська центральна районна лікарня(03540) 2-14-00
сел. Залізці, вул. Шевченка, 56Залозецька номерна районна лікарня № 2 (03540 3-13-58
с. Озерна, вул.Молодіжна,2Амбулаторія загальної практики – сімейної медицини с. Озерна(03540) 4-11-47, 4-11-38
Всього: 3  
    
Козівський вул Грушевського, 32, смт Козова (приміщення селищної ради 3-ій поверх)Районна рада (комунальна) 
вул Галицька,15 смт Козлів (адмінбудинок селищної ради)Районна рада (комунальна) 
Всього: 2  
    
Кременецький м. Кременець вул. Горбача, 1Кременецька КРЛ103
Всього:1  
    
Лановецькийм. Ланівці, вул. Шевченка, 30КНП “Лановецька центральна районна лікарня”(249) 2-13-37, моб.0967343594
Всього: 1  
    
МонастириськийМонастириський район, м.Монастириська, вул.Шевченка, 29КНП Монастириська ЦРЛ(03555) 2-16-09, 2-15-01
Монастириський район, смт. Коропець, вул. КаганцяКоропецька лікарня(03555) 4-75-50
Монастириський район, с. Устя – ЗеленеСтаціонарне відділення МРТЦСО(03555) 2-45-92
Всього: 3  
    
Підгаєцькийс. ЗавалівАЗПСМ КНП “ЦПМСЛ”  Підгаєцької районної ради(03542) 4-56-99, моб.0965203817
с. НовосілкаАЗПСМ КНП “ЦПМСЛ”  Підгаєцької районної ради(03542) 4-45-17, моб.0984633462
с. ГолгочаАЗПСМ КНП “ЦПМСЛ” Підгаєцької районної ради(03542) 4-31-17, моб.0965261417
с. МужилівАЗПСМ КНП “ЦПМСЛ” Підгаєцької районної ради(03542) 4-62-17, моб.0962204683
м. Підгайці, вул. Бережанська 13 Будинок культури Підгаєцької районної радимоб.0965404700
Всього: 5  
    
Підволочиськийм. Скалат, вул. Л.КурбасаКРЛ3-16-39, моб.0967241479
смт. Підволочиськ, вул. П.Мстислава, 102КЦРЛ2-16-09, моб.0501620193
с. Нове СелоАЗПСМмоб.0972174047
с. НовосілкаАЗПСМмоб.0982945808
с. КолодіївкаАЗПСМмоб.0971857656
с. ГалущинціАЗПСМмоб.0961456288
с. ОстапєАЗПСМмоб.0988265075
с. Старий СкалатАЗПСМмоб.0683580836
с. КачанівкаАЗПСМмоб.0969977453
с. КошлякиАЗПСМмоб.0678370504
с. ТокиАЗПСМмоб.0686466115
с. Кам’янкиАЗПСМмоб.0683278040
с. БогданівкаФАПмоб.0989656370
с. ВоробіївкаФПмоб.0963867508
с. ПеньківціФПмоб.0988620046
с. МисловаФПмоб.0984633459
с. ГнилиціФПмоб.0972174047
с. ЖеребкиФПмоб.0967636015
с. ІванівкаФПмоб.096085631
с. РожиськФПмоб.0969505219
с. КлебанівкаФПмоб.0968327331
с. ШевченковоФПмоб.0968327331
с. МовчанівкаФПмоб.0984286433
с. ХмелиськаФПмоб.0978204158
с. ОріховецьФПмоб.0976293917
с. ЧернилівкаФПмоб.0660466148
с. ПальчинціФПмоб.0974189982
с. ТурівкаФПмоб.0679454332
с. ФащівкаФПмоб.0969505219
с. СупранівкаФПмоб.0977710874
с. РосохуватецьФПмоб.0977710874
с. ТерпилівкаФПмоб.0684234563
с. ЛозівкаФПмоб.0963259828
с. КлимківціФП
Всього: 34  
    
Теребовлянськийм. Теребовля, вул.Шевченка, 13, їдальня «Гуманітар»Територіальний центр соціаль-ного обслугову вання (надання соціальних пос луг) міської ради2-12-82, 2-15-94
Вул.Січових Стрільців, Центральна районна лікарня, приймальне відділенняНП КУТРР Теребовлянська центральна районна лікарня2-20-98
Золотниківська районна лікарняНП КУТРР Золотниківська районна лікарня3-12-81, 3-12-03
Микулинецька районна лікарняНП КУТРР Микулинецька районна лікарня5-10-27, 5-10-38
Амбулаторії загальної практики сімейної  медицини:Центр первинної медико – санітарної допомоги4-97-17
с. Дарахів
Амбулаторії загальної практики сімейної  медицини:Центр первинної медико – санітарної допомоги4-43-24
с. Хмелівка
Всього: 6  
    
Тернопільськийс. В. Бірки, вул. Грушевського 51Стаціонарне відділення КНП ТРР ТЦРЛмоб.0974112353
с. Мишковичі, вул.Надрічна 23Геріатричне відділення КНП ТРР ТЦРЛ290981
Всього: 2  
    
Чортківськийм. Чортків КП «Чортків дім» 5(03552) 2-08-94, (03552) 2-35-72, моб.0972715486
с. ПастушеФАПмоб.0682829460
с. РосохачФАПмоб.0685874827
с. Горішня ВигнанкаФАПмоб.0995576349
с. БілаФАПмоб.0975045831
с. СкородинціФАПмоб.0977219448
с. БичківціФАПмоб.0986467610
смт. Заводське, вул.Чарнецького, 2будинок культуримоб.0968426348
с. Давидківці, вул.Л.Костенко, 2адміністративний будинокмоб.0988143198
с. Чорнокінецька Воля, вул.Центральна,1будинок культуримоб.0987997823
с-ще Нагірянка, вул.О.Кобилянської, 2адмінбудинокмоб.0674623738
с. Ягільниця, вул.Чортківська, 55адмінбудинокмоб.0673242916
с. Базарсільська радамоб.0673507227
с. Звинячсільська радамоб.0673702107
с. Палашівкасільська радамоб.0688470124
с. Косівсільська радамоб.0977005509
с. Ридодубисільська радамоб.0676700554
с. Ромашівкасільська радамоб.0983458840
с. Джуринсільська радамоб.0683085468
с. Полівцісільська радамоб.0673540457
Всього: 20  
    
ШумськийШумськ вул. Енергетична, 1Районна рада (комунальна)103
Шумський р-н, с.В.ДедеркалиРайонна рада (комунальна)3 13 04
Всього: 2  
   

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