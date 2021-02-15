На Тернопільщині 13 лютого двоє людей потрапили під колеса автомобіля

13 лютого сталось дві дорожньо-транспортні пригоди, пов’язані з наїздом автомобілів на пішоходів.

Спершу, близько 10.00 годин, водій автомобіля «Lend Rower» здійснив наїзд на жінку-пішохода. ДТП сталась поблизу с. Озеряни Чортківського району (колишній Бучацький). Внаслідок наїзду 55-річна жителька м. Тернополя отримала відкритий перелом гомілки та в травматичному шоці була госпіталізована в КНП «Центр медичної допомоги та медицини катастроф», що в м. Монастириська. Після надання першої медичної допомоги потерпілу направили в Тернопільську Університетську лікарню.

Схожа подія сталась близько 17.30 годин в с. Борщівка Кременецького (колишнього Лановецького) району. 21-річний водій, керуючи автомобілем «ВАЗ-2109», здійснив наїзд на пішохода, місцевого жителя. Внаслідок аварії 59-річний чоловік отримав перелом шийки стегна та був госпіталізований в Лановецьку лікарню.