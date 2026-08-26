Трагедія у Тернополі: під землею загинув 16-річний ліцеїст Матвій Гишко

У Тернополі підтвердили особу 16-річного юнака, який 25 серпня загинув під час земляних робіт на вулиці Євгена Коновальця. Ним виявився учень 11-Г класу Тернопільського академічного ліцею «Українська гімназія» ім. І. Франка Матвій Гишко.

Про трагічну втрату повідомили у навчальному закладі.

«З глибоким сумом повідомляємо: наша ліцейна родина зазнала непоправної втрати. 25 серпня трагічно загинув учень 11-Г класу Тернопільського академічного ліцею “Українська гімназія” ім. І. Франка Гишко Матвій», — йдеться у повідомленні ліцею.

У навчальному закладі висловили співчуття рідним і близьким хлопця, його однокласникам та друзям.

Як повідомляв начальник Головного управління Нацполіції в Тернопільській області Сергій Зюбаненко, 25 серпня на вулиці Євгена Коновальця під час робіт у траншеї завглибшки близько шести метрів стався обвал ґрунту. Під землею опинилися двоє людей — 16-річний юнак та 50-річний чоловік.

Рятувальники деблокували обох потерпілих, однак врятувати їхні життя не вдалося.

За фактом загибелі людей поліція розпочала кримінальне провадження за частиною 2 статті 272 Кримінального кодексу України — порушення правил безпеки під час виконання робіт із підвищеною небезпекою.

Правоохоронці встановлюють, хто залучив загиблих до виконання земляних робіт, на яких умовах вони працювали, чи були дотримані вимоги охорони праці та хто відповідав за безпеку.

Матвію Гишку було 16 років. Він мав стати випускником у 2027 році.

Світла пам’ять. Щирі співчуття родині, друзям, однокласникам та педагогам Матвія.