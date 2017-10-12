Адвокати Василя Гнатюка, підозрюваного у тяжкому злочині, не з’явились у суді

12 жовтня 2017 року колегія судді апеляційного суду Тернопільської області перенесла розгляд апеляційної скарги неповнолітнього Василя Г. стосовно строків тримання під вартою через неявку адвокатів, – повідомляє прес-служба апеляційного суду Тернопільської області.

Наступне судове засідання призначено на 14 год. 30 хв. 19 жовтня 2017 р.

Органами досудового слідства підліток підозрюється у скоєнні особливо тяжкого злочину (ч.1 ст. 115 КК України) – вбивстві 17-річної Ірини Мукоїди, що сталось 26 червня у м. Вишнівець Збаразького району Тернопільської області.

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