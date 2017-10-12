У Теребовлю прибули військові з технікою

Вчора у Теребовлю прибув особовий склад Тернопільської окремої артилерійської бригади з військовою технікою, пише сайт міста.

Так виглядає територія військової частини зараз.

Перед тим, за інформацією прес-служби РДА, військову частину відвідав командувач військового оперативного командування «Захід» генерал-майор Олександр Павлюк.

Основна мета візиту генерал-майора – огляд стану ремонтних робіт, що проходять на чотирьох об’єктах в частині. Зокрема командувач звернув увагу на стан готовності військового містечка до в`їзду та підкреслив, що для для належного забезпечення умов проживання та несення служби військових потрібно облаштувати приміщення в найкоротші терміни.

Участь в огляді взяли перший заступник голови райдержадміністрації Володимир Довгань, заступник начальника – головий інженер КЕВ м.Тернопіль майор Андрій Валовий, командир Тернопільської окремої артилерійської бригади полковник Сергій Баранов, районний військовий комісар Олександр Кравець. В ході візиту посадовці визначили покрокові етапи завершення ремонтних робіт.