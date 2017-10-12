Відповідальність за долю торфяних котелень у Тернополі тепер покладена на Віктора Шумаду

Проект рішення по забороні торфових котелень вже подано у тернопільську міську раду. Найсміливішими депутатами у Тернополі виявились вигнанці “Свободи” Іван Сороколіт, Ігор Турський та Роман Навроцький. Адже їм і так нема чого сподіватись на любов мера, на відміну від інших депутатів. Оскільки більшість з народних обранців поховали голови у пісок та зайняли режим очікування – кожен хоче зробити ремонт на своєму окрузі.

Тернополяни доклали неабияких зусиль щоб провести громадські слухання і довгий відрізок часу наполягають на забороні реалізовуваного “торфового інвестиційного проекту”.

Тепер міський голова та депутати зобов’язані як мінімум ПОСТАВИТИ НА ГОЛОСУВАННЯ та персонально визначитись з даного приводу.

Якщо депутати ЩИРО бажають підтримати людей, вони можуть не приступати до розгляду жодного з питань порядку денного допоки питання заборони торфових котелень не буде розглянуте.

Віктор Шумада, прошу вас, як секретаря міської ради і посадову особу, котра відповідальна за оприлюднення проектів рішень та їх включення в порядок денний, взяти даний проект на особистий контроль. Якщо хтось буде вчиняти вам перешкоди щодо виконання ваших обов’язків – будь ласка повідомте про це публічно та офіційно зверніться в правоохоронні органи, – просить Іван Сороколіт депутата від БПП.