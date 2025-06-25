Аграрний скандал із доларами і суддями: суд не закрив справу ексдепутата Тернопільщини

Вищий антикорупційний суд не задовольнив клопотання захисту про закриття кримінального провадження стосовно адвоката Ростислава Лукашова, якого обвинувачують у пособництві в отриманні хабаря разом із колишнім депутатом Тернопільської районної ради Володимиром Тимчієм.

Рішення про відмову ухвалене 17 червня. Про це повідомляє видання «Слово і діло» з посиланням на відповідну ухвалу ВАКС.

Згідно з матеріалами справи, слідство підозрює адвоката Лукашова і колишнього посадовця Тимчія у вимаганні 300 тисяч доларів неправомірної вигоди від потенційного покупця агропідприємства «Онікс». Кошти нібито вимагали за «сприяння» в оформленні права власності та відмову від оскарження судового рішення. У справі також фігурує ще один епізод — $20 тисяч для судді Господарського суду Тернопільської області за винесення рішення на користь підприємця Ореста Самотяги.

Антикорупційний суд раніше обрав Володимиру Тимчію запобіжний захід у вигляді особистого зобов’язання. Йому заборонено спілкуватися зі свідками та іншими фігурантами, змінювати місце проживання без повідомлення та він має здати закордонні паспорти.

У зв’язку з підозрою, Тимчій склав повноваження депутата Тернопільської районної ради