Самосуд у тилу: на Тернопільщині побили старосту через поховання військового

У селі Вербовець побили та вивезли на цвинтар старосту: поліція розпочала кримінальне провадження

Поліція Тернопільщини розслідує інцидент у селі Вербовець Лановецької громади, де невідомий чоловік у військовій формі жорстоко побив місцевого старосту, після чого силоміць вивіз його на цвинтар і погрожував фізичною розправою. Повідомляє поліція Тернопільської області.

Про побиття повідомили медики, які госпіталізували потерпілого з тілесними ушкодженнями та гіпертонічним кризом. За цим фактом слідчі відділення поліції №1 м. Ланівці відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 125 Кримінального кодексу України — умисне легке тілесне ушкодження.

За попередніми даними, 49-річний чоловік, житель Івано-Франківської області, приїхав у Вербовець у гості до місцевого жителя, батька військовослужбовця. Під час конфлікту, ймовірно підбурений місцевими мешканцями, він напав на старосту села Григорія Смолія прямо на подвір’ї його будинку.

Про деталі інциденту ПершомуОнлайн розповіла дружина потерпілого Людмила Смолій:

«Невідомий у військовій формі, як пізніше з’ясувалося — побратим сина нашого односельця, вдарив мого чоловіка в живіт і по голові, а потім силоміць посадив у машину. Повіз на цвинтар і змушував стати на коліна, погрожуючи гранатою».

Причиною нападу, за її словами, могла стати ситуація довкола поховання померлого мешканця села, який раніше проходив службу у війську. Через відсутність офіційного підтвердження від військкомату, його поховали не на Алеї слави, а на звичайному кладовищі. Це обурило частину громади.

Зі слів родини, напад мав ознаки самосуду, а не спонтанного конфлікту.

У поліції підтверджують факт відкриття кримінального провадження. У рамках досудового розслідування встановлюються всі обставини, а також можуть бути перекваліфіковані дії фігуранта після проведення судово-медичної експертизи.

Станом на 25 червня потерпілий залишається в лікарні. Його дружина також зверталася за медичною допомогою.