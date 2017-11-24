Ангіна лікується 5 днів без антибіотиків і 5 днів з антибіотиками, – тернопільський медик

З наближенням зими на нас усе більше насуваються гострі респіраторні вірусні інфекції. У більшості випадків до різних ангін нас призводять, на перший погляд, звичайні і начебто не варті уваги застуди. Як правило, ми нехтуємо ними, в підсумку пожинаючи гостре інфекційне запалення лімфа­тичної тканини горла з ознаками загального от­руєння організму. Як здолати ангіну завдяки народній медицині, нам розповіла валеолог і медик Галина Кожій.

Пані Галино, у яких випадках слід невідкладно звертатися до лікаря, а коли можна вилікувати ангіну народним методом?

– Я як медик за фахом і з власного та досвіду колег можу сказати щодо цієї недуги гарний вислів, який уже можна віднести до розряду народної мудрості: «Ангіна лікується 5 днів без антибіотиків і 5 днів з антибіотиками». Звідси, якщо упродовж першої п’ятиденки симптоми не проходять від лікування народними засобами, то значить, приєдналася якась інфекція і треба негайно звертатися до лікаря. А до цього вважається, що нема жодної потреби якогось лікарського втручання. Бо температурна реакція організму є природньою. Саме до 38 градусів відбувається запальний процес, а якщо температура дещо перевищує цей показник, то організм активно бореться з недугою. І збиваючи її, ми знижуємо захисну реакцію організму.

– А якщо температура сягне позначки понад 39 градусів?

– Ось тоді й треба негайно звертатися до медичного фахівця. Також необхідно звернутися до лікаря при низькій температурі. Якщо хворий з ознаками ангіни, а в нього нема температури, то це свідчить про слабкий імунітет до вірусних недуг його організму або він уражений якоюсь значно складнішою недугою.

– Яких народних засобів слід вжити на першому етапі захворювання ангіною?

– Одразу ж застережу від парення ніг, яке донедавна досить було поширеним у народі. Це може мати побічний ефект – спазм бронхів, внаслідок чого хворий може елементарно задихнутися. Найголовніше на цьому етапі захворювання дотримуватись дієти. Треба вживати рідку теплу їжу та багато пити. Обов’язково, особливо у разі високої температури тіла, до дієти включати ячмінний відвар, ячмінну та вівсяну каші, журавлиний сік або морс, гранатовий сік, чай з лимоном.

Для боротьби з ангіною дуже корисний коктейль: 2 столові ложки соку коренеплодів звичайного буря­ка, 0,25 л кефіру, 1 чайна ложка сиропу шипшини та сік половини лимона. Все це збивають міксером. Вживати його слід, особливо дітям, невеликими ковтками.

– Чи ефективним при проявах ангіни є полоскання горла? Якщо так, то якими народними засобами варто це робити?

– Рекомендують полоскати горло 3% розчином лимонної кислоти. Голову тримати, відхиливши назад, і видихати повітря, щоби розчин булькав у роті. Полоскати щогодини протягом дня.

Дорослим і дітям старшого віку для полоскання горла рекомендують таку настоянку: 50 г сухого кореневища родіоли рожевої залити 0,5 л горілки, настояти 7 діб у темному місці, процідити. Одну чайну ложку настоянки розвести в 1/2 склянки гарячої води. Полоскати горло безперервно 10-15 хв. Потім відпочити та повторити процедуру. Це один з найефективніших засобів лікування ангіни.

Застосовують і інший засіб: натерти склянку коренеплодів звичай­них буряків, додати 1 столову ложку оцту. Суміш відтиснути і соком з оцтом полоскати ротову порожнину і горло, 1-2 чайні ложки суміші можна проковтнути. Таким досить простим засобом виліковують навіть хронічну ангіну.

– Ледь чи не в кожній родині дієвим засобом при застудах вважають вживання лимона. Чи ефективний він при ангінах?

– Можна смоктати скибочки лимона упродовж дня. Цей засіб допомагає тільки на початку хвороби. На пізніх стадіях лимон не дає бажаного ефекту, краще користуватися лимонною кислотою.

– Чи можна використовувати лікарські рослини для зменшення запалення та болю, зниження температури тіла під час ангіни?

– Так. Препарати лікарських рослин використовують для прийому всередину. Призначають такі суміші: листки евкаліпту кулястого – 30 г; квітки бузини чорної – 20 г; кора верби білої – 30 г. Столову ложку суміші треба залити 200 мл води, довести до кипіння, кип’ятити 5 хв. на малому вогні, настояти 30 хв. Пити відвар теплим ковтками через 30 хв. 2 – 3 доби.

Можна це зробити і з такої суміші: трава парила звичайного – 30 г; листки ожини сизої – 30 г. Дві столові ложки суміші залити 300 мл води, довести до кипіння, кип’ятити 3-4 хв. на малому вогні, настояти 10-15 хв. Додати меду і пити по 2-3 ковтки через 1-2 год.

– А які можете порадити дієві народні засоби для інгаляцій при лікуванні ангіни?

– Їх є чимало, назву лише два, на мою думку, найдієвіших. Перший із них здійснюють розведеним водою соком городньої цибулі або посівного часнику у співвідно­шенні 1:10. Ним роблять тепловологі інгаляції при температурі 40 градусів. Тривалість інгаляції – 5-10 хв. Уже на 2-3-тю добу зникає наліт, нормалізується температура тіла. Замість соку можна застосовувати натерту цибулю.

В ыншому рецепті ефірну олію шавлії лікарської (1-2 г або 30-50 крапель) влити в окріп. Хворий повинен глибоко вдихати пару, накривши голову рушником. Після інгаляцій слизова оболонка мигдаликів та зіва набуває природного кольору, поліпшується загальний стан.

Олесь Миколайчук