Вночі на Тернопільщині п’яний водій «припаркувався» до криниці

Дорожньо-транспортна пригода сталась в ніч з 22 на 23 жовтня в с. Озеряни Борщівської територіальної громади. Орієнтовно о 01.30 годин водій легкового автомобіля «ВАЗ-2105» не впорався з керуванням та допустив наїзд на криницю.

Внаслідок аварії 30-річний водій отримав травми різного ступеня важкості та був госпіталізований в реанімаційне відділення Борщівської міської лікарні. Між іншим, як стало відомо «Погляду», медики встановили, що горе-водій на момент аварії перебував у стані алкогольного сп’яніння.

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