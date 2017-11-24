Процес створення ОТГ на добровільних засадах у Тернопільській області зупинився

У 2017 році на Тернопільщині темпи створення нових об’єднаних територіальних громад значно сповільнилися. До 36 ОТГ, створених раніше, цьогоріч додалося лише 4. Отож, зараз є 40 об’єднаних громад, і охоплюють вони лише третину населення області. Далі справа чомусь не йде.

Бум об’єднання – у центральних і східних областях

Нещодавно на базі Тернопільський Центр розвитку місцевого самоврядування відбулася «Медіашкола децентралізації», організована Академією української преси в рамках програми «U-LEAD з Європою». У навчаннях взяли участь журналісти ЗМІ з більшості областей України. Факти, які фігурували у процесі аналітичної роботи, дають підґрунтя для цікавих висновків.

Директор Тернопільського центру розвитку місцевого самоврядування Віктор Литвинчук не вважає негативом факт зниження темпів створення нових ОТГ в нашій області і наявність значної кількості малих громад. «Просто це нюанс, притаманний зараз Тернопільщині, – каже Віктор Юхимович. – У 2015 році наша область показала приклад іншим регіонам України, створивши одразу 26 ОТГ, а в 2016-му ще 10. Це наша історія успіху. Зараз бум об’єднання у центральних і східних областях, які вже набагато випередили Тернопільщину».

Оскільки зміни в Конституцію України в частині адміністративно-територіального устрою не внесені, ОТГ фактично є укрупненими сільськими, селищними та міськими радами. За рахунок державного ресурсу, наданого громадам, які об’єдналися першими, вдалося зробити дещо в частині покращення місцевої інфраструктури, що не вирішувалося в попередні роки. Проте, за винятком деяких справді потужних громад, це є не настільки вагомим, яскравим і помітним, щоб інші села загорілися бажанням добровільно створювати об’єднані громади. Вважають поки що за краще залишатися неприєднаними, поки є державна субвенція на заклади освіти, культури та охорони здоров’я, і сільських голів ці напрямки не обходять.

Шляхом власних помилок

ОТГ вчаться заробляти кошти, наповнювати бюджети власними ресурсами. У громад різні можливості, не скрізь фахове управління. За 9 місяців 2017 року власні доходи 26 громад, які об’єдналися у 2015 році, порівняно з минулорічними показниками складають 157,1% (це додатково 90,4 млн грн), а власні доходи десяти громад, об’єднаних у 2016 році, – 275,9% (48,2 млн грн).

За власними доходами на одного мешканця за 9 місяців ц. р. лідером є Байковецька ОТГ, де цей показник – 7429 грн. Зі значним відривом далі йдуть об’єднані громади з показником понад 2000 грн доходів на одного мешканця – Гусятинська і Скориківська. Близькі до цих показників Заводська, Великогаївська, Гримайлівська, Борщівська, Підволочиська.

Цікавий ще один показник у моніторингу Тернопільського центру – рівень витрат ОТГ на утримання адмінперсоналу. Віктор Литвинчук каже, що допустимими є витрати 18–20 відсотків на заробітну плату працівникам управлінського органу. Таких ОТГ в області близько третини. Але є громади, де витрачають на адмінперсонал 80% власних надходжень. У такому випадку на розвиток територій практично нічого не залишається.

Доля районів і принципу добровільності

Про те, що альтернативи об’єднаним територіальним громадам як основі майбутнього адміністративно-територіального устрою України нема, наголошував 20 жовтня у Вінниці перший заступник міністра регіонального розвитку, будівництва і ЖКГ В’ячеслав Негода. Він, зокрема, наголосив: за три роки реформи децентралізації в Україні сформовано 665 ОТГ, в яких проживає майже 6 млн населення. За словами В’ячеслава Негоди, дедалі гострішої необхідності набуває впорядкування районного рівня. З 490 районів, які зараз є в Україні, об’єднання громад відбулося у 308, з яких у 103 об’єдналися більше половини місцевих рад. Є 14 районів, де всі громади вже об’єднані, а 9 районів у форматі 1 район – 1 громада. 29 ОТГ створилися в межах 2 або 3 районів у 19 областях.

Конституційних шляхів для впорядкування районного рівня в нових реаліях, на думку В’ячеслава Негоди, кілька. Це або рішення парламенту про зміну адміністративно-територіального устрою районного рівня на території всієї країни, або окремих областей, або про ліквідацію районів, де всі громади об’єдналися в одну ОТГ. Або про утворення нових районів шляхом злиття кількох суміжних. Принцип добровільності у формуванні ОТГ збережеться десь до весни 2020 року, бо вже восени місцеві вибори в Україні мають відбутися на новій територіальній основі.

Ганна МАКУХ

Газета “Сільський господар плюс”