Антирекорди від тернопільських водіїв

Патрульні продовжують виявляти зухвальців, які, ледь тримаючись на ногах, сідають за кермо автомобіля

Одного з таких водіїв, за порушення ПДР, патрульні зупинили на вулиці Микулинецькій. Чоловік кермував автомобілем BMW, маючи явні ознаки алкогольного сп’яніння. Інспектори запропонували водієві пройти огляд на стан сп’яніння та місці зупинки транспортного засобу за допомогою алкотесту Драгер чи у найближчому медичному закладі, на що останній погодився.

Результат огляду виявився позитивним, прилад зафіксував 2.24 проміле алкоголю в крові водія, що суттєво перевищує допустиму законом норму.

Інший випадок стався за участю водія автомобіля ВАЗ, який перебував на вулиці в період дії комендантської години.

Інспектори зупинили автівку та, спілкуючись з водієм, виявили в нього явні ознаки алкогольного сп’яніння. Поліцейські запропонували чоловікові пройти огляд на стан сп’яніння на місці зупинки транспортного засобу, на що останній погодився.

Результат огляду виявився позитивним, прилад зафіксував 2.99 проміле алкоголю в крові водія, що суттєво перевищує допустиму законом норму.

На обох водіїв патрульні скали відповідні адмінматеріали, які надалі передадуть до суду.