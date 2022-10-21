На Тернопільщині пожежа призвела до загибелі чоловіка

20 жовтня о 09:43 у с. Сущин Теребовлянської територіальної громади Тернопільського району виникла пожежа житлового будинку. Внаслідок пожежі знищено перекриття будівлі, речі домашнього вжитку та меблі на загальній площі 90 м кв., пошкоджено стіни будівлі, меблі та речі домашнього вжитку. На жаль, на місці пожежі рятівники виявили труп власника будівлі.

Причина виникнення пожежі та матеріальні збитки встановлюються.

Пожежу ліквідовано черговим караулом 12-ї державної пожежно-рятувальної частини 1-го державного пожежно-рятувального загону та черговим відділенням 25-го державного пожежно-рятувального поста 12-ї державної пожежно-рятувальної частини 1-го державного пожежно-рятувального загону Головного управління. Під час гасіння пожежі врятовано дві будівлі.