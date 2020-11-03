Апеляційний суд в Мілані виправдав Віталія Марківа, він повертається додому

3 листопада в апеляційному суді присяжних Мілана відбулося вирішальне засідання щодо розгляду оскарження вироку 31-річному українському військовому Віталію Марківу. За його результатами суд повністю виправдав нацгвардійця.

Про це повідомила Уповноважена з прав людини Людмила Денісова.

“Міланський апеляційний суд виніс виправдувальний вирок у справі нашого Героя, повністю виправдавши його. Справедливість є. Віталій Марків повертається з нами на Батьківщину”, – написала вона в Telegram.

“Під час дебатів прозвучали репліки адвоката держави Україна у цивільному позові Ніколо Бертоліні Клерічі. Він пояснив, що вирок робить “злочинцями проти людства” все українське військо. Для такого позову немає підстав, адже Італія не має юридичного права судити державу Україну за воєнні злочини, оскільки справа не має ознак злочину проти людства і він не вчинений на території Італії”, — повідомила уповановажена Ради з прав людини Людмила Денісова після завершення другої частини засідання.

Вона розповіла, що до слова була запрошена адвокатка Віталія Марківа Донателла Рапетті, яка під час виступу зазначила, що можна використовувати лише матеріали справи, відкинути емоції і перейти до фактів. Вона підкреслила, що необхідні наукові експертизи, а не приблизні факти. Адвокатка також звернула увагу суду на маніпуляції зі сторони адвоката цивільної сторони. Крім того, вона наголосила, що вирок у 24 роки позбавлення волі не може базуватися на припущеннях та здогадках і н можна засуджувати людину на такий термін, якщо не було проведено належне слідство на місці злочину.

Далі слово було надано Віталію Марківу. Під час виступу він наголосив, що ані українська армія, ані національна гвардія ніколи не стріляли в цивільних. Крім того, він попросив долучити до справи документи проте, що він за весь час перебування в ув’язненні не порушував правил перебування у місцях несвободи та завжди отримував найкращі характеристики від керівництва цих установ. Він заявив, що не винен у скоєнні цього злочину та сподівається на справедливість.

Після виступу суддя та присяжні рушили до нарадчої кімнати. За результатами наради суд повністю виправдав нацгвардійця.